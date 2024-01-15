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ПолітикаУкраїна

Уряд поверне в Раду проєкт про мобілізацію за кілька тижнів

Валерій Сааков
15 січня 2024 р.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Суттєвих змін у новій редакції документа вона не прогнозує, але "підходи" зміняться.

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Ukraine l Mobilisierung, Rekrutierung von Soldaten l Plakat
Фото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

В Україні нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть до Верховної Ради, найімовірніше, за кілька тижнів. До того часу текст законопроєкту мають погодити в уряді, заявила у понеділок, 15 січня, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде скоріше за все кілька тижнів", - пояснила вона і додала, що кардинальних змін у новій редакції документа не буде, однак "зміняться підходи до окремих категорій громадян".

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Кілька днів тому міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. За його словами, у ній врахували всі пропозиції, які погодили з народнимим депутатами на засіданнях парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Принциповими для міністерства, зазначив Умєров, залишаються кілька основних тез ініціативи: звільнення солдатів строкової служби призваних до оголошення воєнного стану, перепочинок військових, що воюють на передовій, а також можливість вибору для колишніх полонених - чи залишатися у війську.

Як повідомлялось, 11 січня Верховна Рада повернула уряду законопроєкт щодо мобілізації на доопрацювання. Нині документ позначений на сайті українського парламенту як відкликаний. 

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