Уряд Північної Ірландії вперше очолила націоналістка

Віцепрезидентка націоналістичної партії "Шинн Фейн" Мішель О'Ніл у суботу, 3 лютого, призначена главою уряду Північної Ірландії. "Перша міністерка", католичка О'Ніл розділить владу із заступницею "першого міністра", протестанткою Еммою Літтл-Пенгеллі з Демократичної юніоністської партії (DUP). Вони будуть рівними за повноваженнями, але О'Ніл, чия партія на виборах 2022 року отримала більше місць в Асамблеї Північної Ірландії, законодавчому органі країни, матиме більш престижний титул.

Колишнього лідера DUP Едвіна Путса було обрано спікером Асамблеї Північної Ірландії.

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Розподіл влади

У Північній Ірландії за умовами мирної угоди 1998 року владу ділять дві основні конфесійні громади країни. Політично британські юніоністи хочуть залишитися у складі Великобританії, а ірландські націоналісти прагнуть об'єднання з Ірландією.

Одна сторона не може керувати країною без згоди іншої. За останні два роки робота уряду була заблокована після того, як Демократична юніоністська партія вийшла з нього на знак протесту проти торгових питань, пов'язаних із Brexit.