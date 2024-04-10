Уряд Німеччини знову розширив військову допомогу Україні

Уряд Німеччини знову розширив військову допомогу Україні10 квітня 2024 р.
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Німецький уряд опублікував вміст наступного пакета військової допомоги Україні. Оновлений перелік техніки, засобів і спорядження оприлюднений в середу, 10 квітння, на спеціальному сайті уряду ФРН. Як зазначається в переліку, в черговий пакет увійшли:
- шість тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
- один мільйон набоїв до вогнепальної стрілецької зброї;
- 680 штурмових рушниць MK 556;
- 50 снайперських рушниць HLR 338 з боєкомплектом обсягом 60 тисяч набоїв;
- 120 самозарядних гвинтівок CR 308 (надаються вперше);
- 5 000 детонаторів/підривників (надаються вперше);
- 16 розвідувальних дронів Vector і запасні частини до них;
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- один всюдихід Warthog;
- 30 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії БпЛА;
- дві машини розмінування Wisent1 разом із запчастинами;
- 11 роботизованих платформ для розміновування;
- три мінних трали;
- 70 тепловізорів;
- 24 підвісних двигуни для моторних човнів (надано вперше);
Востаннє Німеччина оголосила пакет допомоги Збройним силам України (ЗСУ) 28 березня. До нього увійшли боєприпаси, набої, дрони, транспортні засоби, обладнання для розмінування, маскувальне спорядження, система супутникового зв'язку, тощо.
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