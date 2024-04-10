Уряд Німеччини знову розширив військову допомогу Україні

У новий пакет допомоги ЗСУ від ФРН увійшли артилерійські боєприпаси, бронетехніка, набої, стрілецька зброя, засоби РЕБ, снайперські рушниці, оснащення для розміновування тощо. Деякі позиції надано вперше.

Німецький уряд опублікував вміст наступного пакета військової допомоги Україні. Оновлений перелік техніки, засобів і спорядження оприлюднений в середу, 10 квітння, на спеціальному сайті уряду ФРН . Як зазначається в переліку, в черговий пакет увійшли:

шість тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

один мільйон набоїв до вогнепальної стрілецької зброї;

680 штурмових рушниць MK 556;

50 снайперських рушниць HLR 338 з боєкомплектом обсягом 60 тисяч набоїв;

120 самозарядних гвинтівок CR 308 (надаються вперше);

5 000 детонаторів/підривників (надаються вперше);

16 розвідувальних дронів Vector і запасні частини до них;

30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

один всюдихід Warthog;

30 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії БпЛА;

дві машини розмінування Wisent1 разом із запчастинами;

11 роботизованих платформ для розміновування;

три мінних трали;

70 тепловізорів;

24 підвісних двигуни для моторних човнів (надано вперше);

Востаннє Німеччина оголосила пакет допомоги Збройним силам України (ЗСУ) 28 березня. До нього увійшли боєприпаси, набої, дрони, транспортні засоби, обладнання для розмінування, маскувальне спорядження, система супутникового зв'язку, тощо.