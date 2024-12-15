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КонфліктиСередній Схід

Уряд Нетаньяху схвалив план розширення поселень на Голанах

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

Уряд Ізраїлю оприлюднив плани подвоїти кількість населення на окупованих ізраїльськими силами Голанських висотах. Нетаньяху прирівняв цей крок до "зміцнення Ізраїлю".

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оглядає разом з військовими Голанські висоти, 8 грудня 2024Фото: Kobi Gideon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire/picture alliance

Уряд Ізраїлю схвалив план інвестицій в анексовані Голанські висоти на суму, що еквівалентна більш ніж десяти мільйонам євро. Як повідомила в неділю, 15 грудня, пресслужба прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, цей план має на меті подвоїти кількість населення на цих підконтрольних Ізраїлю територіях.

"Зміцнення Голан означає зміцнення Ізраїлю, і це особливо важливо в цей час", - заявив під час засідання уряду Нетаньяху, цитує інформагенція dpa. Плато буде "утримуватися, процвітати й колонізуватися", оголосив очільник ізраїльського уряду.

Наразі на скелястому плато проживає понад 50 тисяч людей, де більш ніж половина з них - єврейські поселенці й ізраїльтяни, а решта - друзи та алавіти, зазначає dpa. Причиною такого рішення є війна і "новий фронт" з Сирією, йдеться в заяві. 

Ізраїль розширив зону контролю на Голанських висотах після повалення Башара Асада

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії Ізраїль розмістив війська в районах за лінією припинення вогню на Голанських висотах. Нещодавно ізраїльські війська ввійшли в так звану буферну зону, яка перебувала під наглядом ООН відповідно до угоди про припинення вогню 1974 року.  

Крім того, з моменту повалення режиму Асада в Сирії Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає численних ударів по ключових сирійських військових об'єктах. За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, відтоді було завдано понад 420 таких ударів.

Голанські висоти - це стратегічно важливе скелясте плато. Вони були завойовані Ізраїлем у 1967 році й анексовані в 1981 році всупереч міжнародному праву, оскільки згідно з останнім ці території належать Сирії. Попри це в березні 2019 року тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти ізраїльською територією, що ознаменувало поворот у зовнішній політиці США.

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