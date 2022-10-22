Уряд ФРН застеріг громадян від поїздок до Ірану

Уряд ФРН офіційно застеріг громадян від поїздок до Ірану. МЗС Німеччини заявило, що там вони "піддаються ризику бути довільно заарештованими і засудженими до тривалих термінів ув'язнення".

Уряд ФРН офіційно застеріг громадян від поїздок до Ірану. У п'ятницю, 21 жовтня, МЗС Німеччини опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що громадяни Німеччини в цій країні "піддаються ризику бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення". Це стосується й осіб із подвійним німецько-іранським громадянством.

Читайте також: Революція жінок в Ірані: що буде далі?

Зовнішньополітичне відомство зазначає, що останнім часом в Ірані неодноразово необґрунтовано заарештовували іноземних громадян - зокрема нібито за участь у демонстраціях протесту. З цієї причини МЗС ФРН особливо рекомендує тим, хто зараз перебуває в Ірані, уникати масових скупчень людей. Особливо на велику небезпеку наражаються туристи, які подорожують поодинці, попереджає міністерство.

7 жовтня уряд Франції закликав своїх громадян, які перебувають в Ірані, "покинути країну якнайшвидше". Підстави називалися ті ж - ризик невибіркового затримання і те, що під час перебування в країні "дотримання основних прав та особиста безпека не гарантуються".

Читайте також: Захід закликає ООН розслідувати постачання Іраном дронів до РФ

Вже понад місяць по всьому Ірану тривають масові протести, спровоковані загибеллю 22-річної курдської дівчини Махси Аміні. Її затримала "поліція моралі" 13 вересня в Тегерані за неправильне носіння хіджабу, і через кілька днів дівчина померла. За версією поліції, їй стало погано у відділку, звідки її відвезли до лікарні. Рідні ж вважають, що причиною смерті стали побої під час затримання.

Протести проти поліцейського свавілля спалахнули після цього спочатку у рідному місті дівчини Секкезе, а потім і в десятках інших міст країни. Спочатку демонстранти вимагали провести розслідування та покарати винних у смерті Аміні, проте потім гасла стали переростати у соціально-політичні та антиурядові. Акції солідарності з іранськими протестувальниками проходять у всьому світі включно з Німеччиною - зокрема, німецькі актриси на знак підтримки відрізають собі волосся.

Влада Ірану взяла курс на жорстке придушення протестів, заявивши, що їх ініціювали з-за кордону. ЗМІ повідомляють, що заарештовано вже близько 1,5 тисячі демонстрантів. У ході протестів, за даними Організації з прав людини в Ірані та Human Rights Watch, загинуло понад 200 осіб, у тому числі 23 неповнолітніх.