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Берлін виділяє ще 50 млн на лікування українців у Німеччині

Олександр Куницький
18 вересня 2024 р.

Від початку війни Росії проти України у німецьких клініках пройшли лікування 1173 важкопоранених українських військових і цивільних.

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Перевезення поранених солдатів з України до ФРН
Поранених військових з України доставили до ФРН, липень 2021 рокуФото: Thilo Pulpanek/Bundeswehr

Українців, які постраждали внаслідок агресії Росії, і надалі прийматимуть та лікуватимуть у Німеччині. За повідомленням уряду ФРН від середи, 18 вересня, він погодився виділити на ці цілі додатково до 50 мільйонів євро.

Від початку війни Росії проти України в лютому 2022 року в німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб, повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancz Faeser). "Ця допомога є імперативом людяності - і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", - наголосила вона.

У майбутньому уряд хоче спростити процедури як для постраждалих з України, так і для лікарень у ФРН та місцевої влади. Наприклад, витрати на стаціонарне лікування поранених на війні оброблятимуться і оплачуватимуться без бюрократичних процедур Федеральною службою управління. Інші країни ЄС також приймають тяжкопоранених і тяжкохворих людей з України і надають їм медичну допомогу.

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Росія вщент зруйнувала в Україні 221 медзаклад

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила 1 657 українських медзакладів, 221 зруйнувала вщент, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Унаслідок обстрілів і бомбардувань найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

При цьому відомство зазначає, що не володіє інформацією про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. З пошкоджених та зруйнованих закладів наразі вже повністю відновлені 353 об'єкти, ще 533 відбудовані частково, додали в МОЗ.

Крім того, з початку війни російська армія пошкодила 202, знищила 261 і захопила 125 автомобілів швидкої допомоги.

Діти з "Охматдиту" в Німеччині: як і де лікуватимуть?

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