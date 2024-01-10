ФРН продасть ракети IRIS-T Саудівській Аравії

За даними Der Spiegel та Reuters, Федеральна рада безпеки дозволила продати 150 ракет IRIS-Т арабському королівству після п'яти років ембарго. Речник уряду підтвердив*.

Німецький уряд ухвалив рішення про поставку озброєнь Саудівській Аравії. Як повідомляють у середу, 10 січня, видання Der Spiegel та агенція Reuters, йдеться про 150 ракет IRIS-Т - класу "повітря-повітря" малої дальності.

Федеральна рада безпеки, за даними ЗМІ, дала дозвіл на їх поставку Саудівській Аравії наприкінці минулого року. Der Spiegel повідомляючи про подію, стверджує що отримав у розпорядження відповідне повідомлення міністерства економіки до Комітету з економічних питань Бундестагу, а Reuters має таку інформацію від джерел у безпекових колах.

* Додано: після публікації повідомлення речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) підтвердив інформацію про розблокування експорту озброєнь Саудівській Аравії, поширену ЗМІ. За його словами, ідеться про передачу 150 ракет IRIS-T.

Потеплішання відносин?

У 2018 році велика коаліція, яка на той час перебувала при владі, заборонила експорт оборонного обладнання до Саудівської Аравії. Причиною цього стала участь країни у війні в Ємені та вбивство журналіста Хашоггі. Тоді йшлося, в першу чергу, про контракт на поставку до арабського королівства 48 винищувачів Eurofighter - в рамках спільного європейського проєкту, правом вето у якому і скористалась ФРН.

Однак минулого тижня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що уряд відкритий до поставок винищувачів Саудівській Аравії з огляду на "забезпечення королівством безпеки Ізраїлю через перехоплення ракет, що хусити запускають у його бік". Після цієї заяви вона наразилася на критику як з лав її партії Зелених, так і політиків з інших партій - вони і далі вважають неприйнятним оборонну співпрацю з королівством, де ситуація з правами людини далека від міжнародно-правових стандартів.

Тоді ж очільниця комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) з коаліційної Вільної демократичної партії припустила, що у разі поновлення торгівлі зброєю з Саудівською Аравією, уряд Олафа Шольца має розширити і підтримку України, зокрема схвалити поставки далекобійних ракет Taurus.

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