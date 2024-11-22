Ордери на арешт Нетаньяху і Галанта: ФРН ще не має рішення

За словами речника уряду ФРН Штеффена Гебештрайта, рішення щодо подальших дій буде ухвалене у разі, якщо Нетаньяху чи Галант плануватимуть відвідати Німеччину.

Уряд Німеччини ще не вирішив, як чинити з ордерами на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта, виданих Міжнародним кримінальним судом (МКС), повідомляє у п'ятницю, 22 листопада, агенція dpa.

За словами речника уряду ФРН Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit), уряд ретельно вивчає "внутрішні кроки", а рішення щодо подальших дій буде ухвалене у разі, якщо Нетаньяху чи Галант плануватимуть відвідати Німеччину.

Раніше декілька союзників Ізраїлю розкритикували ордери на арешт, які були видані МКС у четвер. Передусім йдеться про Сполучені Штати, які не є учасником МКС і не зобов'язані виконувати ордер на арешт.

Німеччина, своєю чергою, вважає себе найбільшим прихильником суду, наголосив Гебештрайт. "Ця позиція також є наслідком німецької історії. Водночас, наслідком німецької історії є те, що ми поділяємо унікальні відносини і велику відповідальність з Ізраїлем", - додав він.

Напередодні Верховний представник Європейського Cоюзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галанта є "обов'язковими" і мають бути виконані, зокрема і державами-членами ЄС.

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галанта, а також Дейфа

Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду 21 листопада видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року".

Водночас Палата досудового провадження МКС видала ордер на арешт і командувача воєнізованого крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа (справжнє ім'я - Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі). Ізраїль заявляв, що Дейфа ліквідувала його армія авіаударом 13 липня в районі Хан-Юніса на півдні Сектора Гази. Однак МКС видав цей ордер, оскільки сторона обвинувачення, посилаючись на інформацію як ізраїльської, так і палестинської влади, повідомилf, що не може визначити, чи був Дейф убитий чи він залишився живим.