Берлін перевіряє можливість націоналізації дочки "Роснефти"

Мінітерство економіки Німеччини викликає російський нафтовий концерн "Роснефть" на слухання про можливість націоналізації його німецької дочки RD та її майна.

Міністерство економіки Німеччини перевіряє можливість націоналізації німецької дочки "Роснефти" - компанії Rosneft Deutschland (RD). Як повідомили ввечері у середу, 7 лютого, низка агенцій з посиланням на свої джерела в уряді Німеччини, Берлін викликає російський нафтовий концерн "Роснефть" на слухання про можливість націоналізації його німецької дочки RD та її майна.

Слухання відбудуться, оскільки у березні спливає строк, протягом якого уряд ФРН може здійснювати довірче управління часткою Rosneft Deutschland у нафтопереробному заводі у місті Шведт.

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Джерела наголошують, що сам факт виклику "Роснефти" на слухання не означає того, що уряд ФРН уже ухвалив рішення про націоналізацію. Не виключається і продовження терміну довірчого управління, що діє з вересня 2022 року. Адвокати нафтового гіганта Росії у Німеччині з юридичної компанії Malmendier Legal повідомили, що вживатимуть усіх заходів для захисту прав акціонерів компанії.

Нагадаємо, уряд ФРН вже багато місяців сподівається на те, що Rosneft Deutschland продасть свою частку заводу у східнонімецькому Шведті, щоб забезпечити майбутнє цього підприємства. Деякі інвестори пов'язують свої інвестиції із виходом російського концерну.

Завод у Шведті - четверте за потужностями нафтопереробне підприємство у Німеччині. Після початку повномасштабної війни Росії проти України його передали в довірче управління федеральному уряду для забезпечення енергетичної безпеки Берліна, його околиць, а також західної частини Польщі.