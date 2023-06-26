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Уряд ФРН не готовий дати оцінку заколоту Пригожина

Анастасія Шепелева | Марина Барановська
3 год. тому

У Берліні пильно спостерігали за заколотом у Росії, організованим власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, але поки що уряд ФРН не має висновків з приводу того, що сталося насправді.

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Найманці ПВК "Вагнер"
Найманці ПВК "Вагнер"Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Уряд Німеччини не хоче давати оцінку ситуації в Росії, що загострилася минулими вихідними на тлі спроби збройного заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. "Поки що це внутрішня справа Росії", - сказав офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на урядовій пресконференції в Берліні в понеділок, 26 червня.

За його словами, можуть минути "дні й тижні", перш ніж німецька влада зможе достовірно оцінити події в Росії. "Це було серйозне питання, і воно продовжує залишатися серйозним: федеральний уряд стежив за ситуацією з високим ступенем концентрації", - додав Гебештрайт.

У Берліні не готові оцінювати вплив заколоту на владу Путіна

Уряд Німеччини не готовий оцінювати, якого удару завдала спроба путчу, влаштована засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, репутації президента РФ Володимира Путіна. За словами Штеффена Гебештрайта, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) постійно консультувався з міжнародними партнерами, спостерігаючи за подіями в Росії в минулі вихідні, але загалом "його реакція була дуже стриманою".

Офіційний представник уряду ФРН повторив заклик Берліна до РФ "негайно припинити агресивну війну проти України, вивести свої війська і бути готовими до укладення справедливого миру".

На пресконференції в столиці ФРН Штеффен Гебештрайт і представники міністерств відмовилися відповідати на детальніші запитання - наприклад, про те, чи вчасно Федеральна розвідувальна служба проінформувала уряд Німеччини про те, що трапилося, чи вплинула криза в Росії на стан боєготовності Бундесверу, чи наскільки великим є ризик ядерної загрози. "Немає сенсу будувати здогадки", - наголосив представник німецького уряду.

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Спроба путчу ПВК "Вагнер"

Заколот Євгена Пригожина почався пізно ввечері 23 червня і тривав трохи менше доби. Він звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і його відомство в авіаударі по таборах ПВК, внаслідок чого, за його словами, загинуло багато людей. Міноборони РФ ці звинувачення відкинуло.

Пригожин оголосив, що "Група Вагнера" висунулася "зупиняти зло, яке несе військове керівництво країни". ФСБ РФ повідомила, що проти Пригожина порушили справу за фактом організації збройного заколоту, і закликала бойовиків ПВК "Вагнер" його затримати. Уночі на вулицях Москви з'явилася військова техніка, а бойовики захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону і рушили на Москву.

Увечері 24 червня Пригожин несподівано оголосив, щорозгортає колони і йде в польові табори, вказавши на загрозу кровопролиття. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що провів переговори з Пригожиним на прохання Володимира Путіна і домовився про зупинку руху бойовиків ПВК "Вагнер" до Москви.

У Кремлі згодом повідомили, що Пригожин виїде в Білорусь, а з нього знімуть обвинувачення в збройному заколоті та не будуть переслідувати бойовиків "Вагнера". Інформації про те, що Пригожин перебуває в Білорусі, немає. За даними російських ЗМІ, станом на ранок понеділка кримінальну справу проти нього не закрили.

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