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СуспільствоНімеччина

Уряд ФРН надасть Україні 100 млн євро на охорону здоров'я

Дмитро Шварц
11 червня 2024 р.

За словами міністра Лаутербаха, війна Путіна не тільки забрала багато життів українців і поранила незліченну кількість людей. Тож кошти спрямують на заходи психічної та психосоціальної реабілітації українців.

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Ukraine Zerstörtes Krankenhaus in Isjum
Фото: DW

Уряд Німеччини направить близько 100 мільйонів євро на програми у сфері охорони здоров'я в Україні, а саме - на заходи психічної та психосоціальної реабілітації. Про це на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок, 11 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). 

"Кривава агресивна війна Путіна не лише забрала багато життів і поранила незліченну кількість людей. Постійні страждання, втрата близьких і драматичний досвід травмують цілі покоління", - зазначив Лаутербах, цитує AFP. Міністр наголосив, що в Україні є діти, "чиї перші спогади пов'язані з бомбардуваннями"."Це ті перспективи, яких має ця сильна і вражаюча країна", - додав він.

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За даними німецького міністерства охорони здоров'я, 65 мільйонів євро зі 100 мільйонів євро призначені на відновлення психічного здоров'я та психосоціальну підтримку. 12 мільйонів євро виділять на партнерство лікарень, у тому числі на телемедичну допомогу в цій сфері, і 20 мільйонів євро - на медичні заклади, що спеціалізуються на роботі з жінками. Додаткові кошти також будуть використані для посилення телемедичного співробітництва, тобто використання комп'ютерних та телекомунікаційних технологій для обміну медичною інформацією.

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