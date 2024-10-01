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Військовим частинам дозволили проводити мобілізацію без ТЦК

Степан Смишляєв
1 жовтня 2024 р.

Командири військових частин отримали повноваження ⁠самостійно комплектувати частини і видавати направлення на ВЛК, повідомило міноборони. Це дозволить проводити мобілізацію без участі ТЦК.

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Підготовка військових (архівне фото)
Підготовка українських військових (архівне фото) Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Sipa USA/picture alliance

Уряд України ухвалив постанову, яка надає право військовим частини проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), повідомило у вівторок, 1 жовтня, міністерство оборони.

Відтепер командири військових частин отримали повноваження ⁠видавати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до служби, а також комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб Збройних сил України.

"Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали", - зауважив міністр оборони Рустем Умєров.

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Він додав, що про інструмент, який дозволить "проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців" бригади "вже давно просили". Міністр також зазначив, що це дозволить "суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони".

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