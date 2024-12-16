Берлін і Париж з'єднав швидкісний потяг

Тепер для поїздки прямим потягом від Берліну до Парижу потрібно близько восьми годин. У Deutsche Bahn назвали нове залізничне сполучення "символом" франко-німецької співпраці.

Швидкісний потяг ICE німецької залізничної компанії Deutsche Bahn (DB) вирушив у понеділок, 16 грудня, з Центрального вокзалу Берліну напряму до французької столиці. Ця подія знаменувала відновлення прямого залізничного сполучення між двома європейськими столицями, котре не функціонувала понад 100 років, констатувала інформагенція AFP.

За даними Deutsche Bahn, цього ж дня швидкісний потяг так само вирушив у зворотному напрямку з Парижу. Поїздка триватиме близько восьми годин, а сам потяг проїжджатиме такі міста як Франкфурт-на-Майні, Карлсруе та Страсбург.

Як зазначив гендиректор Deutsche Bahn Ріхард Лутц (Richard Lutz), нове пряме сполучення швидкісними потягами ICE стало "символом" доброї франко-німецької співпраці, що, своєю чергою, є основою об'єднаної Європи. Посол Франції в Німеччині Франсуа Делатр назвав нинішню подію "потужним сигналом", що підкреслює співпрацю між Францією і Німеччиною і зближує населення. А міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) переконаний, що пряме сполучення між двома столицями - питання "живої дружби", цитує AFP.

Історія прямого залізничного сполучення між двома столицями

Понад 100 років тому між Берліном і Парижем вже існувало пряме залізничне сполучення - на початку ХХ століття щодня між Берліном і Парижем курсував потяг класу "люкс" Nord-Express.

Так само наприкінці 2023 року Австрійська залізниця відновила нічні поїзди між Парижем і Берліном, але наразі вони скасовані через будівельні роботи на одній з ділянок колії.

За даними Deutsche Bahn, впродовж останніх років фіксується значне зростання попиту на міжнародні залізничні перевезення, тож у DB планують подальше запровадження швидкісного залізничного сполучення. Зокрема, наприкінці 2026 року такий потяг має з'єднати столицю Баварії Мюнхен з Міланом і Римом.