Війська РФ випустили по Україні майже сотню дронів: є жертва

На Київщині уламок поцілив у вантажівку, водій загинув. Ще четверо людей в області зазнали поранень під час чергового удару військ РФ. За життя однієї постраждалої борються лікарі.

Російські війська у ніч на п'ятницю, 3 січня, вдарили по Україні 93-ма дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами інших типів, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Чергову російську повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи українських сил.

Станом на 09:00 в ПС ЗСУ підтвердили збиття 60 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ще 26 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. На момент оприлюднення зведення ПС ЗСУ ще один дрон залишався в повітрі.

На Київщині одна людина загинула, четверо поранені

Під час цієї російської атаки було зафіксовано кілька влучань ударних дронів у приватні підприємства та багатоквартирні будинки на Донеччині та Чернігівщині, йдеться у зведенні. "Також збиті "шахеди" завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі", - зауважили в ПС ЗСУ.

Як уточнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у Броварському районі Київської області уламок поцілив у вантажний автомобіль, внаслідок чого загинув водій 1999 року народження.

На Фастівщині внаслідок падіння уламків поранень зазнала жінка 2002 року народження. Як уточнив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, жінка зазнала поранення в живіт, лікарі борються за її життя.

"На Білоцерківщині пошкоджено чотири приватні житлові будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа - її ліквідовано рятувальниками о 05:02. Три людини постраждали", - повідомили в ДСНС.

Зокрема, у жінки 1957 року народження гостра реакція на стрес, у 16-річного хлопця - поріз коліна, а у його батька - різані рани ніг, повідомив Калашник.

Загалом у Київські області пошкоджено 14 приватних будинків, господарчу споруду, дві автомийки, автомобіль, лінію електромереж та трансформатор, уточнив він.

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня РФ атакувала Україну 72-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.