Уночі українська ППО знешкодила 71 російський дрон

Війська РФ випустили по Україні 72 дрони різних типів. Також російські сили атакували Степногірськ на Запоріжжі КАБами, загинула одна людина.

Російські війська у ніч проти четверга, 2 січня, атакували Україну 72-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками інших типів, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Напад відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Ще 24 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. На момент оприлюднення зведення ПС ЗСУ ще один дрон залишався в повітрі.

На Запоріжжі внаслідок удару КАБами загинула людина

Крім того, увечері 1 січня російські війська завдали 11 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Степногірську Запорізької області.

Внаслідок атак зруйновано п'ятиповерховий будинок, загинув чоловік, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Загалом за минулу добу війська РФ завдали 361 удару по 11 населених пунктах Запорізької області із використанням дронів, артилерії і реактивних систем залпового вогню.

КАБАми, дронами і іншими озброєннями російські сили вчора атакували й низку населених пунктів Харківщини, спричинивши руйнування приватних будинків та господарчих споруд. Минулося без постраждалих, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки

Водночас у Печерському районі Києва триває ліквідація наслідків дронового удару, якого війська РФ завдали 1 січня.

Пожежі в цьому районі ліквідували, триває розбір завалів, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). У роботах задіяні 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що внаслідок влучання на Печерську загинули двоє людей, ще четверо - постраждали. Загалом у Києві постраждали щонайменше шестеро людей.