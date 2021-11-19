Унікальний музей у Роттердамі: "Ноєв ковчег" чи "каструля"? (26.11.2021)

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"Ноєв ковчег" у Роттердамі. Так прозвали нову будівлю для експонатів Музею Бойманса - ван Бенінгена. Її також називають "каструлею". Це варто побачити!
Рідко коли мистецтво розглядають через шибку авто. Через пандемію коронавірусу роттердамський Музей Бойманса - ван Бенінгена зробив це можливим.
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