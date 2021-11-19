 Унікальний музей у Роттердамі: ″Ноєв ковчег″ чи ″каструля″? (26.11.2021) | Усі сюжети | DW | 26.11.2021

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Унікальний музей у Роттердамі: "Ноєв ковчег" чи "каструля"? (26.11.2021)

"Ноєв ковчег" у Роттердамі. Так прозвали нову будівлю для експонатів Музею Бойманса - ван Бенінгена. Її також називають "каструлею". Це варто побачити!

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