 UNICEF: 400 тисяч дітей у Ємені можуть будь-якої хвилини померти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

UNICEF: 400 тисяч дітей у Ємені можуть будь-якої хвилини померти

Сім мільйонів дітей у Ємені перебувають на межі голоду. Дитячий фонд ООН (UNICEF) б'є на сполох: постійна нестача їжі та брак щеплень загрожують життю 400 тисяч малюків.

Голод, дитячий голод у Ємені, громадянська війна

В охопленому громадянською війною Ємені діти масово голодують і перебувають на межі життя і смерті. Причиною цього є брак медичної допомоги, передусім щеплень, і наслідки недостатнього харчування. Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (UNICEF), оприлюдненому в вівторок, 11 грудня.

За оцінками UNICEF, сім мільйонів дітей у Ємені перебувають на межі голоду. Для 400 тисяч малюків це означає загрозу життю, передає інформагенція AFP. Урятувати цих дітей можна, якщо вчасно надати їм допомогу, вказують у фонді.

"Діти в Ємені платять найвищу ціну за нездатність дорослих досягти миру й вирішити величезні проблеми країни", - констатував керівник німецького відділення Unicef Ґеорґ Ґраф Вальдерзее (Georg Graf Waldersee).

Загалом 22 мільйони людей у Ємені (половина з них - діти) залежать від гуманітарної допомоги. Більшість із них не має надійного доступу до питної води й нормальних санітарно-гігієнічних умов, вказують фахівці.

Порушення прав дітей

У звіті UNICEF ідеться про тяжкі порушення прав дітей у Ємені, зокрема вбивства, поранення, рекрутування неповнолітніх у ролі солдатів. Перераховано випадки збройних нападів на школи й використання приміщень шкіл і лікарень для військових потреб.

Злидні штовхають родини на раннє заміжжя доньок. Зросла кількість дитячих шлюбів: дві третини єменських дівчат виходять заміж до 18-ліття. Ще у 2016 році таких було 52 відсотки, йдеться у звіті.

Тільки половина з усіх закладів охорони здоров'я в Ємені працюють. Бракує персоналу, медичного устаткування й ліків. Кількість щеплень різко скоротилася, серед людей ширяться хвороби, зокрема кір і дифтерія. Водночас епідемію холери в країні вдалося подолати.

Замало коштів

Водночас UNICEF бракує коштів на допомогу Ємену. Вдається покрити менше половини потреб, вказав міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller). Урядовець назвав цей факт "ганебним" і закликав негайно збільшити фінансування Дитячого фонду ООН, передає dpa.

Збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже авіаудари часто влучають в лікарні, мечеті, житлові квартали, ринки та поховальні чи весільні процесії. За даними ВООЗ, у цій війні загинули або були поранені понад 70 тисяч людей.

Від початку грудня представники уряду Ємену та повстанці-хусити проводять переговори на міжнародному рівні у Швеції. Ці переговори - частина зусиль ООН, спрямовані на припинення чотирирічної громадянської війни в Ємені.

DW.COM

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