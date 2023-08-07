ЮНЕСКО: В Одесі обстріли пошкодили 10 історичних будівель

Попередній наслідок російських атак по Одесі - десять пошкоджених історичних будівель, зазначають в ЮНЕСКО за підсумками роботи експертної місії.

Установа ООН із культурної спадщини (ЮНЕСКО) завершила міжнародну експертну місію із обстеження культурних пам’яток та історичних будівель, пошкоджених внаслідок останніх російських атак. Місія тривала з 29 липня до 1 серпня.

Як повідомила координаторка ЮНЕСКО у Києві К'яра Децці Бардескі на брифінгу у понедлок, 7 серпня, головними цілями місії було проведення комплексної технічної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам в Одесі ракетними ударами у період з 19 до 23 липня 2023 року. Місія включала інвентаризацію постраждалих культурних та релігійних об'єктів та документування шкоди, класифікацію пошкоджених ділянок згідно з методологією Оцінки потреб після катастрофи (PDNA) та оцінку завданих збитків.

"Наша місія за цей час змогла підтвердити щонайменше десять пошкоджених будівель. Деякі з них мають загальнодержавне значення. Серед усіх цих будівель, які ми відвідали, більшість були оцінені як сильно ушкоджені. Це означає, що ушкодження становить більше 60 відсотків", - зауважила К'яра Децці Бардескі.

Серед тих будівель, які найбільше постраждали вона відзначила Будинок вчених, Одеський художній музей, Одеський археологічний музей, Музей морського флоту, Одеський літературний музей, Церква Святого Миколая, Спасо-Преображенський собор, житловий будинок Чижевича, житловий будинок Соломос та інші.

Координаторка ЮНЕСКОу Києві зазначила, що експерти обстежували пошкоджені культурні пам’ятки міста за допомогою 3D-сканера. Результат цього обстеження показав, що через неодноразові обстріли деякі з історичних будівель стали більш вразливими і є ризик значних пошкоджень, якщо будуть повторні вибухи поблизу чи ще одна атака на центр Одеси.

За її словами, ЮНЕСКО допомагає місцевій владі Одеси та міністерству культури та інформаційної політики України зі стабілізацією пошкоджених об’єктів та їхньою консервацією. "Особисто я була в'раженна руйнуваннями культурних об’єктів, стійкістю учасників місісї та роботою місцевих громадян, як вони намагаються протистояти, розчищати руїни і зробити все можливе, щоб захистити те що залишилося", - сказала К’яра Децці Бардескі.

Експерти рахують збитки

Також експертами ЮНЕСКО було попередньо підрахованосуму загальних збитків, які спричинили руйнування культурних будівель внаслідок російських обстрілів України. Як повідомила Бардескі, йдеться загалом про 2,5 мільярда доларів. "Але в наступні 10 років ця цифра зросте до 7 мільярдів… І ми маємо допомогти підняти спроможність цих будівель витрумувати наступні атаки”, - сказала координаторка ЮНЕСКО у Києві. Загалом в ЮНЕСКО підтвердили руйнування 274 культурних будівель в Україні.

Остаточним результатом роботи місії ЮНЕСКО стане детальна доповідь із висновками, оцінками та рекомендаціями експертів, яку буде представлена на 15-й зустрічі держав-учасниць Гаазької конвенції 1954 року, що відбудеться 11 грудня. Ця доповідь стане основою для майбутньої концепції збереження об’єкта Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси".