ЮНЕСКО підтримає внесення Одеси у перелік світової спадщини

188-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 30 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 30 серпня (час київський).

++21.45++

Російська армія у вівторок обстріляла на Дніпропетровщині Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"На щастя, руйнувань житлових будинків або об'єктів інфраструктури не сталося. Жертв немає. ", - написав він у телеграм-каналі.





++21.40++

30 відсотків українців втратили роботу після нападу Росії на Україну: 19 відсотків скоротили чи звільнили, ще в 11 відсотків закрилася компанія. Про це йдеться у досліджені одного з найбільших сайтів з пошуку роботи в Україні Work.ua.

36 відсотків опитаних українців розповіли, що їхня зарплата відчутно скоротилася після початку війни, у 25 відсотків - не змінилася, у 16 - скоротилася несуттєво, а у трьох - збільшилася.

Читайте докладніше:Третина українців втратила роботу після нападу Росії на Україну - опитування

++21.20++

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину з 30 червня до 31 серпня зросли до 2,9 мільярдів гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на аналіз результатів добових аукціонів

В останні десять днів серпня надходження від продажу перетину збільшилися на 1,02 млрд грн за рахунок зростання ціни на електроенергію в Європі.

++20.40++

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з місією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має відвідати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). "Сьогодні ситуація навколо Запорізької атомної електростанції є одним з найпріоритетніших питань безпеки для України та всього світу", - сказав він під час зустрічі з делегацією, повідомляє офіційний Telegram-канал президента.

Зеленський наголосив, що існують великі ризики "можливих вибухів на станції, зриву роботи ядерних реакторів, відключення блоків Запорізької АЕС від української мережі". "Ми прагнемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі знайшла можливість потрапити на ЗАЕС і зробити максимум для уникнення всіх цих загроз світового масштабу", - зазначив він.

++20.20++

Німеччина пропонує повністю призупинити дію угоди між Європейським Союзом та Росією про спрощення візового режиму, заявила у вівторок, 30 серпня, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). За її словами, зупинка угоди передбачатиме повне припинення видачі громадянам РФ багаторічних багаторазових віз до Євросоюзу. Крім того, країни Євросоюзу перед видачею візи зможуть перевіряти, на якій підставі було подано заявку на її отримання, і якою є близькість заявника до російського уряду.

Читайте докладніше:Німеччина пропонує призупинити візову угоду з Росією

++20.00++

Агентство ООН з питань культури (ЮНЕСКО) підтримає заявку України на внесення Одеси до Списку всесвітньої спадщини, передає Reuters за результатами зустрічі у вівторок міністра культури України Олександра Ткаченка з гендиректором агенства Одрі Азуле.

Керівництво ЮНЕСКО обіцяє "мобілізувати експертів для підтримки України", щоб додати Одесу, Київ та Львів до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою

Агенство ООН також планує профінансувати ремонт Одеського музею образотворчого мистецтва, який постраждав під час обстрілів міста у липні, а також Одеського музею сучасного мистецтва та залучення додаткового персоналу для охорони колекцій.

++19.40++

На Донбасі тривають бої за село Кодема Бахмутського району, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. В цьому ж районі українським військовим вдалося відбити спроби наступу поблизу Зайцевого, Веселої Долини та самого Бахмута.

Окрім цього спроби наступу армії РФ відбиті на Слов'янському та Авдіївському напрямках. По всіх інших ділянках лінії фронту зафіксовані численні обстріли військових позиції та цивільної інфраструктури.

++19.20++

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 30 серпня, схвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується відновити акцизи на різні види пального.

В ухваленій редакції законопроєкту передбачається, що акциз на скраплений газ, бутан та ізобутан становитиме 52 євро за 1000 літрів (уряд пропонував 100 євро). Акцизи на бензин, дизельне паливо, альтернативні види палива з додаванням біоетанолу становитимуть 100 євро за 1000 літрів.

Читайте докладніше:Рада підтримала відновлення акцизів на пальне

++18.45++

Кабінет міністрів України запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити персональні санкції проти очільників Російської православно церкви (РПЦ). Як зазначається у повідомленні міністерства культури у вівторок, урядовці схвалили пропозиції про блокування активів та заборону на візити в Україну щодо патріарха Московського і всієї Русі Володимира Гундяєва (Кирило), керівника відділу зовнішніх зв'язків Московського патріархату Григорія Алфєєва (митрополита Ілларіона), його заступника Миколи Балашова, Георгія Шевкунова (митрополита Псковського і Порховського Тихона), Павла Волочкова (архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима), протоієреїв Артемія Владімірова та Андрія Ткачова Юрійовича, а також богослова Олексія Осипова.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", - цитує з цього привода слова міністра Олександра Ткаченка його пресслужба.

++17.55++

Міністри оборони країн Європейського Союзу на неформальному засіданні в Празі досягли політичних домовленостей про створення тренувальної місії ЄС для української армії, повідомив на пресконференції високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики оборони Жозеп Боррель.

Він зазначив, що потреби України не завжди стосуються поставок і військового обладнання, "потрібна також реновація їхніх Збройних сил". "Всі держави-члени погодилися в цьому сенсі і щодо початку роботи, яка необхідна, щоб визначити параметри для місії військової допомоги ЄС для України", - цитує Борреля агенція "Інтерфакс-Україна".

Високий представник ЄС додав, що хоча наразі ухвалене лише політичне рішення, "ми повинні бути швидкими і амбітними, щоб продемонструвати додаткову цінність і гнучкість, що ґрунтується на потребах Збройних сил України". За його словами, міністр оборони України Олексій Рєзніков представив список тренувальних заходів, які потрібні Україні на різних рівнях і в різних часових перспективах - короткострокових, середньострокових і довгострокових.

++17.45++

Комісії, що перевіряють можливість укриття учасників освітнього процесу в навчальних закладах, обстежили 23,5 тисячі закладів освіти усіх рівнів з 26 тисяч і підтвердили, що в новому навчальному році близько половини з них можуть забезпечити необхідний захист учнів, викладачів та персоналу.

"До початку навчального процесу в очній формі навчання за показниками безпеки учасників освітнього процесу готові понад 51 відсотків закладів освіти з 48 відсотками учасників освітнього процесу", - повідомила на брифінгу у вівторок, 30 серпня, речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.

Читайте докладніше: Половина закладів освіти в Україні забезпечена укриттями - МВС

++17.35++

В Миколаєві під час денних обстрілів одна людина загинула і одна поранена, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

++17.00++

Дві школи, палаци спорту і культури постраждали у вівторок в Дружківці внаслідок російських обстрілів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Школа № 8 знищена дощенту. Вона нещодавно була відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає. ", - написав він у Facebook, закликавши мешканців терміново евакуюватися.

++16.25++

Російські війська вдруге за день обстрілюють Харків, повідомляє міський голова Ігор Терехов. "Артобстріл Київського району. Декілька "прильотів". Пожежа у багатоповерхівці", - написав він у своєму телеграм-каналі. Раніше у вівторок армія РФ обстріляла центр Харкова з великокаліберних гармат "Піон". За уточненими даними прокуратури, загинули четверо мирних жителів та 11 дістали поранень.

++16.20++

Рада призупинила місцеве самоврядування у прифронтових громадах Донеччини, повідомляє з сесійної зали народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За його інформацією 324 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок передали повноваження місцевих рад військовим адміністраціям у Бахмуті, Соледарі, Краматорську, Лимані, Кураховому та низьці інших населених пунктів. Адміністрації беруть на себе повноваження на період воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування.

++15.55++

Верховна Рада звернулася до ООН, Ради Європи, Євросоюзу, ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), а також до парламентів та урядів країн світу із закликом засудити підготовку РФ до так званого військового трибуналу над військовополоненими України, зокрема комбатантами полку "Азов".

Як пише в своєму телеграм каналі депутат з фракції "Голос", за проєкт відповідної постанови проголосували 309 обранців.

Читайте також: ЄСПЛ застеріг Росію від судилища над полоненими оборонцями "Азовсталі"

++15.45++

Понад третина (36 відсотків) українських біженців, які нині перебувають закордоном, планують повернутися в Україну після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати. Про це свідчать результати опитування "Настрої та оцінки українських біженців", яке проводив Центр Разумкова з 20 липня до 25 серпня 2022 року.

Ще 35 відсотків респондентів планують повернутися в Україну відразу після закінчення війни, 13 відсотків - через рік або через декілька років після закінчення війни, 7 відсотків - після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома. Ще 7 відсотків опитаних не планують повертатися додому взагалі.

++15.30++

У Верховній Раді склали присягу два нові депутати. Олександр Власюк та Валентина Короленко поповнили фракцію "Слуга народу" замість Андрія Костіна та Ольки Совгирі, обраних раніше цього літа на посади генерального прокурора та судді Конституційного суду, повідомляє речниця фракції Юлія Палійчук.

Обоє депутатів за юристи за фахом, і працювали зі "Слугою народу" ще з президентських виборів 2019 року.

++14.58++

Україна виманює дорогі російські "Калібри" дерев'яними HIMARS - WP

Армія РФ витрачала дорогі ракети великої дальності типу "Калібр" для ударів по фіктивних цілях в Україні. Зокрема, виготовлені з дерева приманки сприймали за передові американські ракетні системи HIMARS, оскільки їх неможливо відрізнити від справжніх артилерійських систем через об'єктив російських безпілотників, які передають місцезнаходження об'єктів ракетоносцям у Чорному морі.

Таку інформацію опублікувало американське видання The Washington Post із посиланням на високопоставлених чиновників з США та України, а також фото в доступі редакції. За кілька тижнів російська армія нібито випустила по фіктивних цілях щонайменше 10 "Калібрів", а Україна після цього розширила виробництво приманок.

Дерев'яні "HIMARS" частково пояснюють перебільшену оцінку знищення західної зброї міністерством оборони РФ, зауважує видання та додає, що в своїх звітах росіяни наводять більшу кількість вражених високомобільних артилерійських систем, ніж Україна взагалі отримала від партнерів.

++14.23++

Збитки селищу Ворзель на Київщині від війни складають 52 мільйони доларів. Такі дані оприлюднила Київська школа економіки, яка здійснила оцінку на основі оцифрованих високоточних знімків дронів.

У населеному пункті зруйновані чи пошкоджені 541 будівля. Найбільше збитків завдано житловому фонду - 25 мільйонів доларів.

Читайте також: Збитки Гостомелю від війни оцінюють у 9,5 мільярда гривень

++13.52++

Перше судно з українським зерном у рамках програми ООН дісталось Африки

Перше судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, з українським зерном прибуло в Африку, повідомило українське міністерство інфраструктури.

Фото: NurPhoto/picture alliance

На борту балкера, що прибув до Джибуті, знаходиться 23 тисячі тонн пшениці. Після розвантаження її доправлять споживачам в Ефіопії.

Сьогодні вирушило друге судно в рамках програми ООН, на борту якого 37,5 тисяч тонн пшениці для потреб населення Ємену. Загалом у ході реалізації "зернової угоди" з українських портів вийшло 61 судно з 1,5 мільйона тонн зернових.

Читайте детальніше: Перше зафрахтоване ООН судно з українським зерном прибуло в Африку

++13.34++

Кількість українських учнів у німецьких школах досягла 163 253 осіб, повідомили в рамках конференції міністрів освіти та культури федеральних земель Німеччини. Порівняно з попереднім тижнем кількість зросла на 3650 учнів. При цьому ще не всі федеральні землі оприлюднили інформацію через літні канікули, що продовжуються в низці регіонів.

++13.06++

Російський газовий монополіст "Газпром" поінформував французьку Engie, що скорочує постачання газу "через розбіжності між сторонами щодо застосування деяких контрактів". "Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та власних потреб, та вжила низку заходів для значного зниження будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення постачання газу з боку "Газпрому", - заявили у французькій компанії. Загалом Франція отримує від Росії близько 17 відсотків споживаного газу.

++12.43++

Місія МАГАТЕ прибула до Києва перед візитом на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва перед візитом на Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє CNN. Репортери американського телеканалу помітили їх у вівторок в одному зі столичних готелів.

Місія МАГАТЕ Фото: Dean Calma/IAEA/abaca/picture alliance / abaca

++12.22++

Кількість жертв обстрілу Харкова зросла. За останньою інформацією, озвученою мером міста Ігорем Тереховим, загинули п'ятеро людей, поранені семеро.

++11.58++

В ЄС розділені щодо питання військової тренувальної місії для України - ЗМІ

Сьогодні в Празі збираються міністри оборони країн-членів Європейського Союзу.

Жозеп Боррель Фото: Alexey Vitvitsky/Sputnik/picture alliance

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував розглянути на зустрічі питання розгортання військової тренувальної місії для України. За його задумом, вона могла би бути розгорнута в одній з сусідніх з Україною країн-членів Євросоюзу. Він не очікує сьогодні обов'язково рішення, але сподівається на досягнення "загальної політичної згоди".

Втім, за даними ЗМІ, європейські міністри розділені з цього питання. Зокрема, міністр Люксембургу не впевнений, що "це правильний спосіб допомоги" - достатньо швидкий та гнучкий. Його занепокоєння повторила Австрія.

++11.33++

Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони росіянам на в'їзд до Європейського Союзу напередодні обговорення цього питання на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у вівторок. На їхню думку, такий крок буде контрпродуктивним. "Нам потрібно стратегічно боротися за "серця та уми" російського населення - принаймні тих його сегментів, які ще не повністю відчужені від Заходу", - цитує документ агентство Reuters.

Читайте детальніше: ЄС розділений щодо тренувальної місії для України і віз для РФ - ЗМІ

++11.04++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі війська РФ атакували три райони Дніпропетровської області Дніпровський, Криворізький та Нікопольський. По Криворізькому та Дніпровському завдали ракетних ударів. По Нікопольському вдарили з "Градів" і важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, виведені з ладу дві лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді поцілили по житловому масиву, зачепило електромережі та газогін. У селі Кам'янське поранена 50-річна жінка, повідомив Валентин Резніченко.

Вночі армія РФ завдала шістьох ударів із артилерії по території Краснопільської громади Сумської області. Руйнувань і жертв немає. Вранці з артилерії обстріляли Великописарівську громаду. Дмитро Живицький обіцяє подробиці згодом.

Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва вдень 29 серпня шістнадцятьма зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об'єктів транспортної інфраструктури, загинули двоє людей, 24 отримали поранення. В області протягом доби зафіксовані обстріли Очаківської громади та Воскресенської громади, а також Баштанського району. Постраждалих немає, повідомляє Віталій Кім.

У Донецькій області внаслідок обстрілів 29 серпня загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

++10.45++

Харків: РФ обстріляла центр міста, є жертви

Російська армія обстріляла центральні райони Харкова. Загинули щонайменше чотири людини, ще четверо поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними мера міста Ігора Терехова, це був артилерійський обстріл близько десятої ранку. "Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна у навколишніх будинках. Надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усе в центрі міста", - написав він у Telegram.

++10.35++

Сербія здатна замінити енергоносії з РФ - президент

Фінанси Сербії достатньо стійкі, щоби забезпечити альтернативи російським енергоносіям для подолання дефіциту поставок, який очікується найближчими місяцями.

Фото: Milos Miskov/AA/picture alliance

Про це сказав президент Сербії Александар Вучич 29 серпня. "Ми повинні заплатити ціну війни на європейській землі", - заявив він. При цьому Вучич додав, що люди не постраждають, оскільки фінансова система країни зможе впоратися.

За його словами, Сербія шукає альтернатив, де тільки може. "Ми будемо брати звідки завгодно. Ми не гидливі", - сказав президент.

Читайте детальніше: У Сербії достатньо грошей для закупки енергоносіїв не з РФ - президент

+10.03++

Військова розвідка Великобританії повідомляє у щоденному зведенні, що 29 серпня декілька бригад Збройних сил України посилили артилерійські обстріли на ділянках фронту на півдні України, а українські далекобійні високоточні удари продовжують перешкоджати поповненню російських військ. Водночас поки що британська розвідка не може оцінити масштаби українських досягнень.

Тим часом повідомляється, що з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. Зокрема, 49-та загальновійськова армія Південного військового округу РФ була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ. На думку розвідників, ці дії свідчать про значну реорганізацію російських сил в Україні. "Існує реалістична можливість того, що Росія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення", - йдеться у звіті. Водночас аналітики зауважують, що більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро. Ключовим фактором стійкості росіян на півдні стане здатність України розпочати тривалі наступальні операції, резюмується в звіті.

++09.41++

Росія намагається зберегти видимість військових успіхів в Україні, роблячи зневажливі заяви про нібито обмежені та невдалі спроби українського контрнаступу, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни. При цьому українська влада спеціально не коментує дії своїх військових. Тим часом низка західних ЗМІ вже заявили про успішні удари Збройних сил України по логістичних цілях РФ і звільнення з окупації низки населених пунктів на Херсонщині.

++09.22++

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зберуться у вівторок на неформальну зустріч, де обговорять питання посилення санкцій проти Росії, зокрема, скасування угоди про спрощений порядок отримання росіянами шенгенських віз, яка діє з 2006 року. На зустріч запрошений також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який проведе в її рамках низку двосторонніх переговорів.

Тим часом напередодні саміту Австрія знову висловила незгоду з можливою забороною видачі шенгенських віз громадянам РФ. "Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив німецькому виданню Die Welt міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

++08.57++

Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Литва завершила 29 серпня будівництво стіни на кордоні з Білоруссю - 550 кілометрів чотириметрової бетонної загорожі з колючим дротом.

Фото: State Border Guard Service/picture alliance/dpa/

Кордон між країнами становить 679 кілометрів, але литовська влада каже, що звести фізичні бар'єри на 100 кілометрах річок, озер і боліт - "технічно неможливо".

Раніше стіну на кордоні з Білоруссю звела Польща у відповідь на спровоковану офіційним Мінськом міграційну кризу. При цьому польський прем'єр-міністр назвав її першою ознакою війни в Україні.

Читайте детальніше: Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

++08.28++

Оперативне командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь" повідомляє, що російська армія намагається проводити ротацію підрозділів. Протягом доби армія РФ п'ять разів атакувала позиції ЗСУ, але, як кажуть в командуванні, безуспішно.

Артилерійські підрозділи ЗСУ вночі вразили 13 російських пунктів управління у Херсонському, Бериславському і Каховському районах, а шістьма авіаційними ударами атакували позиції протиповітряної оборони РФ. "Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

++08.08++

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Значних руйнувань на об'єктах інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, озвученою головою обласної військової адміністрації Олександром Старухом, постраждалих немає.

++08.00++

Українським військовим вдалось відбити атаки на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому напрямках, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Російські війська продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти на всіх напрямках фронту. Армія РФ здійснила авіаційні та ракетні обстріли в районі Гусарівки на Харківському напрямку, Григорівки та Пришиби - на Краматорському, Соледара, Кодеми та Костянтинівки - на Бахмутському, Новоданилівки, Новосілки, Кам'янського та Степового - на Запорізькому, Андріївки - на Південнобузькому.

++07.37++

РФ отримала перші безпілотники від Ірану для війни в Україні - ЗМІ

Росія отримала від Ірану першу партію безпілотних літальних апаратів для застосування у війні проти України, повідомляють американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена.

Йдеться про бойові дрони щонайменше двох типів: Mohajer-6 і Shahed. Втім при перших випробуваннях росіяни зіткнулися з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

США вважають, що Москва закупить сотні таких дронів. Водночас американці поки не розуміють, наскільки безпілотники зможуть змінити ситуацію на полі бою, в тому числі зважаючи на їхні несправності.

Читайте детальніше: РФ отримала перші безпілотники від Ірану для війни в Україні - ЗМІ