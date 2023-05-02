Зеленський: Жертвами удару РФ по Павлограду стали двоє людей

Ракетний удар РФ по місту Павлоград Дніпропетровської області забрав життя двох молодих хлопців, повідомив Володимир Зеленський. Ще 40 людей, серед яких і діти, отримали поранення та травми.

Унаслідок скоєного в ніч на понеділок, 1 травня, російського ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині загинули двоє людей. Ще 40 осіб були поранені або травмовані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби.

"Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам! Ще 40 людей - жінки, діти, чоловіки - отримали допомогу після поранень і травмувань", - сказав Зеленський.

Удар пошкодив понад сотню будівель

Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки в Павлограді було потрощено 80 приватних житлових будинків, пошкоджено 24 багатоповерхівки, п'ять шкіл, чотири дитячих садки, амбулаторію, магазини, банківську установу та гуртожиток. Крім того, від удару постраждало й енергетичне обладнання, що призвело до перебоїв зі світлом.

"Дісталося й трьом громадам району - Вербківській, Юр'ївській та Межиріцькій. Пошкоджені понад півсотні житлових будинків, три школи, два дитсадки, лікарня та будинок культури", - поінформував Лисак.

Нагадаємо, під час російської атаки військовим повітряного командування "Схід" вдалося збити сім крилатих ракет, однак деякі з випущених росіянами ракет долетіли. Спершу було відомо про 25 постраждалих у Павлограді. Згодом їхня кількість зросла до 34. Повідомлялося про забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, а також отруєння продуктами горіння.

Масштабна атака 1 травня стала вже третім ракетним ударом російських військ по Україні за менш ніж тиждень.