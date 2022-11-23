Унаслідок ударів РФ знеструмлено міста й області

273-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 23 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 23 листопада (час київський).

++17.19++

Російські окупаційні сили випустили 31 крилату ракету по Києву, але сили протиповітряної оборони змогли збити 21 із них, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "У нас декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена, відсутнє водопостачання. Представники нашого комунального підприємства "Київводоканал" та "Київенерго" і теплоенерго працюють над тим, щоб відновити й водопостачання, і електропостачання", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ". На запитання, коли варто очікувати відновлення енергопостачання, Київський міський голова відповів, що після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи, і він сподівається на позитивний результат уже до кінця доби. "Я сподіваюся, що сьогодні ввечері буде вже електрику відновлено і відновлено водопостачання. Ми працюємо над цим, але наразі чіткого конкретного часу ми сказати не можемо… Ми робимо все для того, щоб сьогодні ввечері вже відновити електропостачання та водопостачання", - додав Кличко, цитує "Інтерфакс-Україна".

++17.09++

Майя Санду: Росія занурила Молдову в темряву

Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію в тому, що та своїми обстрілами цивільної інфраструктури України занурила Молдову в темряву. "Росія залишила Молдову у темряві. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру… Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який свідомо вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженні", - написала президентка Молдови на своїй Facebook-сторінці.





++16.57++

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок чого з російського полону повернули одного цивільного і 35 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. "Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - повідомив він. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, чотирьох бійців Військово-морських сил, одного військового зі Збройних сил України. У звільненого цивільного ампутована нога, додав Єрмак.

++16.42++

Унаслідок обстрілів російськими окупаційними силами Києва 23 листопада, постраждали щонайменше дев'ятеро людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. "Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в Telegram-каналі. Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про трьох загиблих і шістьох постраждалих унаслідок влучання у двоповерхову будівлю.

++16.33++

Спроба РФ зламати опір України, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки, переконана посол США в Україні Бріджит Брінк. "Ще більше жорстоких ракетних ударів по країні, оскільки Росія намагається покарати Україну за те, що вона наважилася бути вільною. Я бачила силу народу України й знаю, що спроба Росії домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки. Ми з Україною", - написала Брінк у Twitter, коментуючи ракетні удари РФ по Україні.

++16.29++

Російські окупаційні сили атакували ракетами об'єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram-каналі. "Вінницька область під обстрілом ворога - об’єкти критичної інфраструктури!" - написав посадовець.

++16.24++

Київська область повністю знеструмлена, внаслідок обстрілу в області одна людина загинула, двадцять постраждали, написав у Telegram-каналі голова обладміністрації Олексій Кулеба. "Декілька прильотів в об'єкти критичної інфраструктури. Також влучання у багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Понад 20 постраждалих, яким уже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий. Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання", - написав він. "У регіоні розгортаються "Пункти незламності", де є тепло, зв'язок та альтернативне живлення. Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту - вся інформація на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост або представників поліції", - додав очільник Київської ОВА.

++16.19++

У всій Одеській області через масовані російські ракетні удари в середу відсутнє електропостачання, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. "У зв'язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання. Про будь-які зміни в роботі електромереж інформуватимемо додатково", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++16.13++

Від ракетних ударів російських військ зазнала пошкоджень електропідстанція у Львівській області, внаслідок чого 1,5 мільйона громадян залишилися без електроенергії, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Наразі 1,5 мільйона людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.

Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - попередив посадовець. Козицький також додав, що в населених пунктах, які постраждали від ударів, розгорнуть "Пункти незламності", якщо енергетикам не вдасться своєчасно відновити подачу електроенергії.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що весь Львів залишився без електропостачання внаслідок російських ракетних ударів по Львівській області. В обласному центі немає води й тепла, а саме місто переходить на роботу дизель-генераторів.





++16.04+

У Харкові зупинено електротранспорт, на маршрути виводять автобуси

У Харкові призупинено роботу метро та наземного міського електротранспорту. "Припинено рух Харківського метрополітену, а також наземного електротранспорту", - повідомили в Харківській міськраді, цитує "Інтерфакс-Україна".

++16.00++

Російські ракетні удари по території України не наблизять переговорів про припинення війни, запевнив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. "Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання - нищити рашистську потвору. З країною-терористом - перемовини тільки через приціл Сил оборони!", - написав Данілов у соцмережі Twitter.

++15.56++

У Кіровоградській області є влучання по енергетичному об'єкту, область знеструмлена, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. "Ворожі прильоти по енергетичному об'єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла", - повідомив Райкович у Telegram-каналі в середу. За його словами, бригади енергетиків розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.



++15.52++

Влада Молдови пішла на масові відключення електроенергії через пошкодження української енергосистеми, повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Андрій Спину. "Сьогодні ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Після пошкодження енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики", - написав молдовський посадовець у соцмережах.

++15.48++

Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через ракетні обстріли російськими окупаційними силами енергооб'єктів. "Південноукраїнська АЕС - аварійна зупинка енергоблоків", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі. "Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла", - написав міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС Олександр Супрунюк на своїй Facebook-сторінці. Раніше цього дня в НЕК "Укренерго" підтвердили влучення ракетами у низку енергооб'єктів та аварійні відключення світла по всій Україні.

++15.39++

Унаслідок російських обстрілів у Києві призупинено водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити", - написав київський міський голова у Telegram-каналі. Столичний мер також попросив киян запастись водою.

++15.32++

Асоціація європейських міст розпочинає ініціативу "Генератори надії" зі збору електрогенераторів для України. Ініціативу було презентовано у середу в Страсбурзі на спільній пресконференції мера Флоренції Нарделли Даріо, голови Європарламенту Роберти Метсоли та голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Сьогодні ми розпочинаємо ініціативу "Генератори надії". Останні напади Росії були спрямовані на енергетичні цивільні структури. Зараз ми маємо надавати все, що потрібно Україні під час цієї зими, щоб пройти через цей період якнайкраще. До асоціації міст входять понад 200 великих міст Європи, які вирішили надати Україні генератори", - анонсувала Метсола.

Нарделла зазначив, що ситуація, що склалася в Україні через руйнування Росією критичної цивільної інфраструктури, потребує негайних дій. "Ми готові розпочати цю кампанію, щоб за кілька днів передати велику кількість генераторів Україні для того, щоб вони могли забезпечити електропостачання. Ми скоординувалися з мерами багатьох європейських міст і готові зараз закликати не лише наших членів, а й усіх європейських мерів висловити солідарність, надаючи генератори Україні, і ми сподіваємось на підтримку Європейського парламенту. Наступного тижня у Відні ми зустрічаємося на рівні керівників європейських міст і говоритимемо про посилення цієї ініціативи", - додав він, цитує "Інтерфакс-Україна".

++14:13++

РФ ударила по інфраструктурному об'єкту в Києві

Під час повітряної тривоги, оголошеної по всій території України, в Києві зафіксоване влучання в один з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко. Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

++14:01++

Великобританія вперше дає Україні гелікоптери

Великобританія вперше від початку війни Росії проти України відправляє гелікоптери українським Збройним силам. Про нову військову допомогу оголосило міністерство оборони країни.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав 19 листопада Київ Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Як повідомив міністр Бен Воллес, протягом останніх шести тижнів 10 українських екіпажів навчалися у Великобританії керувати військовими вертольотами Sea Kings та обслуговувати їх. Гелікоптери використовуватимуть для пошуково-рятувальних операцій.

Як зауважує британська телерадіомовна корпорація ВВС, вертольоти Великобританія надає вперше. Всього мають доставити три з них, а перший, імовірно, вже прибув до України.

Крім того, Воллес повідомив, що Великобританія також надішле Україні додатково 10 тисяч артилерійських снарядів.

++13:40++

Війна РФ проти України: Джонсон розкритикував позиції Франції, Італії та Німеччини

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Франція "заперечувала до останнього моменту" перспективу вторгнення РФ в Україну, Італія казала, що, якщо це трапиться, вона не зможе підтримати британську позицію, зважаючи на свою "величезну залежність від російських вуглеводнів", а уряд Німеччини спершу віддавав перевагу швидкій військовій поразці України.

Борис Джонсон Фото: Dominic Lipinski/empics/picture alliance

"На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що якщо це станеться, а це буде дійсно катастрофою, то буде краще, якщо все це швидко закінчиться і Україна впаде", - заявив Джонсон в інтерв'ю португальській редакції американського телеканалу СNN.

Водночас він зазначив, що коли Росія таки вторглася до України, країни Європейського Союзу об'єдналися, бо побачили, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна довіряти, і зараз надають Україні непохитну підтримку.

++13:25++

По всій Україні - повітряна тривога

По всій Україні оголошена повітряна тривога.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім повідомляє, що летить багато ракет з півдня та сходу.

++13:23++

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму

Європейський парламент вирішив визнати Росію державою-спонсором тероризму, повідомляє Reuters. Рішення мотивували тим, що удари РФ по цивільних об'єктах в Україні - енергетичній інфраструктурі, лікарнях, школах - порушують міжнародне право.

При цьому, як зауважує агентство, цей крок є значною мірою символічним, оскільки ЄС не має правової бази, яка б його підкріплювала. Водночас Євросоюз уже наклав безпрецедентні санкції на Росію за війну проти України..

++13:11++

Президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит на тренування українських військових у країні, але це не означає, що рішення не буде ухвалене, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко державному інформаційному агентству "Укрінформ". За його словами, Загреб розглядає дві опції допомоги: тренування військовослужбовців Збройних сил України на території країни або направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни. Українська сторона працює з хорватським урядом, аби отримати "зелене світло" на участь Хорватії в тренувальній місії Європейського Союзу через хорватський парламент, додав Ніколенко.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Міланович відхилив запит міністра оборони країни на надання попередньої згоди на участь військових хорватських збройних сил у тренувальній місії ЄС для українських військовослужбовців.

++12:56++

Папа Римський порівняв війну РФ проти України з Голодомором

Виступаючи в середу на загальній аудієнції перед тисячами людей на площі Святого Петра у Ватикані, папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з "жахливим геноцидом" 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін влаштував місцевому населенню голод, повідомляє агентство Reuters.

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++12:33++

Молдова назвала "осідаючий" в Україні газ своїми резервами

Газ, який "осідає" в Україні, є резервами Молдови, заявив віцепрем'єр країни Андрей Спіну.

Андрей Спіну Фото: midr.gov.md

"(Російський газовий монополіст. - Ред.) "Газпром" у вже звичному для нас недружньому тоні погрожує нам подальшим скороченням поставок газу. Він звинувачує Україну та Молдову в неправдивих речах. Обсяги газу, про які говорить "Газпром" як про залишки в Україні - це наші заощадження та резерви, які ми зберігаємо в українських сховищах. Ці обсяги оплачувались і оплачуватимуться повністю нашою країною", - написав Спіну в Telegram.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта заявила, що з Москви не було жодних сигналів про те, що Росія припинить постачання газу до Молдови в грудні. "Але влада готова до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу", - цитує прем'єрку агенція Reuters.

++12:17++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся в Стамбулі зустрівся з російською делегацією на чолі з гендиректором "Росатома" Олексієм Ліхачовим, щоб обговорити створення зони ядерної безпеки навколо захопленої росіянами української Запорізької атомної електростанції, повідомляє агентство Reuters. Деталі поки не відомі.

++11:54++

Росія майже вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Ймовірно, Росія майже вичерпала запаси іранських дронів, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії. За її даними, з вересня РФ запустила по об'єктах в Україні сотні таких безпілотників , поєднуючи удари з них із традиційними видами зброї. Розвідники вважають, що Росія намагатиметься поповнити запаси іранських дронів.

++11:36++

Росія може інсценувати напад України на Бєлгородську область - ISW

Росія створює інформаційні умови для інсценування нападу України на Бєлгородську область, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські танки в Білгородській області РФ у лютому Фото: Anton Vergun/TASS/imago images

"Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоби мінімізувати загрозу українського нападу", - сказано в ньому. В ISW нагадують, що тим часом губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив кадри з будівництва на кордоні з Україною так званої "Засічної лінії" (лінія укріплень, яку зводили ще в XVII столітті. - Ред.).

В інституті зазначають, що підтримка вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач. Експерти переконані, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область РФ є абсурдними, і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни. "Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", - пояснили в ISW.

++11:14++

Стримінгова платформа Netflix виправила на запит України в анонсі нового сезону популярного серіалу "Вікінги" опис Ярослава Мудрого як "князя земель північної Росії" на "князя Київської Русі", повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Що там в самому серіалі - ще з'ясовуємо", - написав він у Telegram.

++10:55++

Внаслідок обстрілів російською армією території України 22 листопада загинули семеро цивільних у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. 23 людини в цих областях були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:42++

Обшуки в Лаврі: СБУ знайшла рублі та проросійську літературу

Служба безпеки України знайшла мільйони готівки та проросійську літературу під час обшуків в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі в Києві, а також у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та Сарненсько-Поліській єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Рівненщині.

СБУ під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі 22 листопада Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Як повідомляє пресслужба СБУ, йдеться про понад два мільйони гривень, більше 100 тисяч доларів і декілька тисяч російських рублів загалом, а також про проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира".

Всього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. "Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об'єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - йдеться у повідомленні.

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++10:30++

Мінфін США вказав, як будуть обмежені ціни на нафту з РФ

Міністерство фінансів США оприлюднило вказівки щодо реалізації політики обмеження цін на нафту російського походження та винятки з правил, які стосуються запланованої "стелі" цін на російську нафту.

Обмеження мають запровадити щодо широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. Граничну ціну встановлять після "технічних навчань". Заборони набудуть чинності 5 грудня.

Щодо винятків, то Японії дозволять до 30 вересня 2023 року всі операції, пов'язані з морським транспортуванням сирої нафти, що видобувається в рамках проєкту "Сахалін-2" за умови, що вона призначена виключно для ввезення до країни. Крім того, допускатимуться "певні операції, пов'язані з імпортом російської нафти" до Болгарії, Хорватії та країн-членів Європейського Союзу, які не мають виходу до моря. Також дозволятиметься розвантаження суден, які перевозять російську нафту, в разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі станом здоров'я членів їхньої команди або загрозою довкіллю.

Запровадження цінової стелі на нафту не скасовує заборону на імпорт до США, наголошується в документі.

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++10:18++

Кличко: Киянам треба готуватися до важкої зими

Жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії за низьких температур, заявив мер української столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За його словами, Київ може очікувати найгірша зима з часів Другої світової війни.

Кличко на місці удару РФ по Києву 17 жовтня Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло, наголосив Кличко, звинувативши президента РФ Володимира Путіна в спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла" і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко. "Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - сказав він.

++09:56++

Сьогодні протягом усього дня по всій Україні застосовуватимуть планові відключення електроенергії.

"Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - зазначили в національній компанії "Укренерго".

Графіки відключень конкретних адрес публікують обленерго.

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++09:45++

Внаслідок обстрілу російською армією Куп'янська, крім двох загиблих, є двоє поранених. Один із них госпіталізований. "Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, будівлю поліклініки", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у соціальних мережах.

++09:22++

У Вірменії відбулися мітинги проти Путіна та ОДКБ

Ввечері 22 листопада кілька сотень людей в Єревані протестували проти приїзду президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які 23 листопада мають взяти участь у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Протест у Вірменії (фото з архіву) Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO

Учасники скандували: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", "Слава Україні!". Деякі з них вийшли на акцію протесту з прапорами України.

Мітинг організувала опозиційна партія "Національно-демократичний полюс". Його планують продовжити й сьогодні.

++08:54++

Постачання військової допомоги Україні значно виснажили власні арсенали західних країн, зокрема США, заповнити які буде непросто, тоді як для продовження допомоги може доведеться торкнутися критичних запасів, пише французьке видання Le Monde.

Водночас, як зазначається в матеріалі, Росія також втратила щонайменше половину свого танкового арсеналу, а за снарядами, безпілотниками чи ракетами вимушена звертатися до Ірану та Північної Кореї.

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++08:30++

Двоє перехожих загули від обстрілу РФ житлового будинку та поліклініки в Куп'янську

Російська армія обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Під удар потрапив житловий будинок і поліклініка. Загинули двоє перехожих. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:02++

Удар по пологовому відділенню Вільнянська Запорізької області російські солдати нанесли ракетами С-300, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива", - написав він у Telegram.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів двоповерхового корпусу поліклініки також врятували лікаря.

Тимошенко повідомив, що постраждали двоє лікарів, один - у важкому стані. Роботи з розбору завалів тривають.

++07:44++

РФ готує в Севастополі операторів іранських дронів - генштаб ЗСУ

За 22 листопада Росія завдала п'яти ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей України. Крім того, російські військові здійснили близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України.

Збройні сили України (ЗСУ) відбили минулої доби атаки військ РФ у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

++07:15++

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжя

Вночі під ракетний обстріл зі сторони російських військ потрапило пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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