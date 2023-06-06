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На Херсонщині підтоплено 1,5 тисячі будинків - Шмигаль

Валерій Сааков
2 год. тому

Рівень води в Дніпрі нижче греблі Каховської ГЕС піднявся більш ніж на три метри, внаслідок чого підтоплено 1,5 тисячі будинків, порахували в уряді України.

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Унаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплено 1,5 тисячі будинків - Шмигаль
Каховська ГЕСФото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив увечері вівторка, 6 червня, що через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, внаслідок чого 1,5 тисячі будинків підтоплено.

"Евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1 500 будинків підтоплено", - сказав Шмигаль на засіданні уряду, цитує "Інтерфакс-Україна.

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Прем'єр зазначив, що влада розгорнула в Херсоні три евакуаційні пункти. "Залучаємо додаткові сили ДСНС. Евакуація триває", - підсумував він.

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Також раніше влада повідомила, що всім евакуйованим через підрив греблі Каховської ГЕС виплатять фінансову допомогу в розмірі 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.

 

Кабмін виділив 850 мільйонів на покриття потреб у питній воді

Також Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив 846 мільйонів гривень Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою.

"Виділяємо Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді", - написав Шмигаль у Telegram-каналі за результатами засідання уряду.

На відбудову Каховської ГЕС потрібно близько мільярда доларів

Водночас генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сиротa сказав в інтерв’ю виданню Forbes, що на спорудження нової Каховської ГЕС знадобиться близько мільярда доларів США. "За нашими розрахунками, щоб побудувати нову станцію, потрібно від 800 мільйонів до одного мільярда доларів. Окрім станції, треба буде будувати мостовий і залізничний перехід. Все це зруйновано", - сказав він. Сирота зазначив, що якщо працювати 24/7, станцію вдасться відбудувати за п'ять років.

Він розповів, що після деокупації Каховки буде побудовано тимчасову греблю, що дозволить швидко наповнити Каховське водосховище водою з верхніх водосховищ. На цю роботу піде близько місяця. Після цього почнеться будівництво нової станції на місці зруйнованої.

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

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Унаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплено 1,5 тисячі будинків - Шмигаль

На Херсонщині підтоплено 1,5 тисячі будинків - Шмигаль

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