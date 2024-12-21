Умєров після розмови з Остіном: Формуємо основу перемоги

Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили ситуацію на фронті і подальшу допомогу Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та подальшу безпекову допомогу Києву. Про телефонну розмову український міністр повідомив вранці у суботу, 21 грудня, у дописі на Facebook.

"Провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Поділився останньою інформацією про ситуацію на фронті: динаміка бойових дій, виклики та потреби наших воїнів. Обговорили подальшу безпекову допомогу", - написав, зокрема, він.

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні

За словами Умєрова, під час розмови сторони скоординували наступні кроки - зокрема, засідання Контактної групи для підтримки України у форматі "Рамштайн", яке пройде на початку січня 2025 року і "стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України".

"Сьогодні ми з партнерами формуємо основу перемоги. Наша сила - у спільності цілей та взаємній рішучості", - запевнив український міністр.

Своєю чергою у пресслужбі Пентагону за підсумками розмови повідомили , що Остін на Умєров обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США". Також обговорилося планування наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" та "подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів", йдеться у повідомленні.