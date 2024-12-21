Умєров після розмови з Остіном: Формуємо основу перемоги

Умєров після розмови з Остіном: Формуємо основу перемоги21 грудня 2024 р.
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та подальшу безпекову допомогу Києву. Про телефонну розмову український міністр повідомив вранці у суботу, 21 грудня, у дописі на Facebook.
"Провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Поділився останньою інформацією про ситуацію на фронті: динаміка бойових дій, виклики та потреби наших воїнів. Обговорили подальшу безпекову допомогу", - написав, зокрема, він.
Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні
За словами Умєрова, під час розмови сторони скоординували наступні кроки - зокрема, засідання Контактної групи для підтримки України у форматі "Рамштайн", яке пройде на початку січня 2025 року і "стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України".
"Сьогодні ми з партнерами формуємо основу перемоги. Наша сила - у спільності цілей та взаємній рішучості", - запевнив український міністр.
Своєю чергою у пресслужбі Пентагону за підсумками розмови повідомили, що Остін на Умєров обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США". Також обговорилося планування наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" та "подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів", йдеться у повідомленні.