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Умєров після розмови з Остіном: Формуємо основу перемоги

Максим Сидоржевський
21 грудня 2024 р.

Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили ситуацію на фронті і подальшу допомогу Україні.

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Рустем Умєров (праворуч) і Ллойд Остін (архівне фото)
Рустем Умєров (праворуч) і Ллойд Остін Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та подальшу безпекову допомогу Києву. Про телефонну розмову український міністр повідомив вранці у суботу, 21 грудня, у дописі на Facebook.

"Провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Поділився останньою інформацією про ситуацію на фронті: динаміка бойових дій, виклики та потреби наших воїнів. Обговорили подальшу безпекову допомогу", - написав, зокрема, він. 

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 

За словами Умєрова, під час розмови сторони скоординували наступні кроки - зокрема, засідання Контактної групи для підтримки України  у форматі "Рамштайн", яке пройде на початку січня 2025 року і "стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України".

"Сьогодні ми з партнерами формуємо основу перемоги. Наша сила - у спільності цілей та взаємній рішучості", - запевнив український міністр.

Своєю чергою у пресслужбі Пентагону за підсумками розмови повідомили, що Остін на Умєров обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США".  Також обговорилося планування наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" та "подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів", йдеться у повідомленні.

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