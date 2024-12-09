  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Умєров обговорив з Остіном подальшу підтримку України

Дмитро Шварц
9 грудня 2024 р.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За словами Умєрова, Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхідним.

https://p.dw.com/p/4nuSq
Ллойд Остін та Рустем Умєров, вересень 2023 року
За словами Умєрова, Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхіднимФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. "Обговорили ключові питання оборонної співпраці між Україною та США, а також наступні кроки для посилення нашої спільної боротьби проти агресії РФ", - заявив Умєров у понеділок, 9 грудня.

За словам міністра оборони України, він обговорив з очільником Пентагону ситуацію на фронті, зокрема, розвиток подій та ключові виклики, з якими стикаються Сили оборони, а також наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", в рамках якого хоче сконцентрувати зусилля партнерів задля збільшення військової підтримки Києва.

Окрім цього, міністри обговорили подальшу підтримку України. "Міністр Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхідним для ефективної боротьби з ворогом", - заявив Умєров.

Пакет військової допомоги США на майже мільярд доларів

Нагадаємо, що у суботу міністерство оборони США заявило про надання Києву чергового пакету військової допомоги орієнтовною вартістю 988 мільйонів доларів.

Своєю чергою, видання The Guardian у публікації від 6 грудня повідомило, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена "в останню хвилину" розробила стратегію для зміцнення військової позиції України, що включає "лавину" військової допомоги та нові широкі санкції проти Росії.

Зокрема, пише The Guardian, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмакому у США пообіцяв надати Збройним силам України (ЗСУ) "сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня", тобто, до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Ексрадник Трампа про переговори з Путіним і закінчення війни

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Олаф Шольц і Володимир Зеленськи, 2 грудня 2024

Шольц пообіцяв Зеленському в Києві подальшу підтримку, але без Taurus

Шольц пообіцяв Зеленському в Києві подальшу підтримку, але без Taurus

Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", запевнив канцлер Шольц президента Зеленського. Він також уточнив, які саме системи озброєнь отримає Україна до кінця поточного року.
Політика2 грудня 2024 р.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі зенітної самохідної установки Gepard на військовому полігоні Путлос у німецькій федеральний землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходили навчання українські військові

Яку зброю Німеччина постачає Україні

Яку зброю Німеччина постачає Україні

Від бойових танків до гаубиць, від систем протиповітряної оборони до легкого озброєння та боєприпасів - під час війни Німеччина поставила Україні військової техніки на мільярди євро. Огляд DW.
Конфлікти5 грудня 2024 р.
Дональд Трамп дає інтерв'ю ведучій NBC News

Трамп заявив, що "ймовірно" скоротить допомогу Україні

Трамп заявив, що "ймовірно" скоротить допомогу Україні

Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News не виключив, що його нова адміністрація скоротить допомогу Україні, а також пригрозив, що США можуть вийти з НАТО.
Політика8 грудня 2024 р.