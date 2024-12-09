Умєров обговорив з Остіном подальшу підтримку України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За словами Умєрова, Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхідним.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. "Обговорили ключові питання оборонної співпраці між Україною та США, а також наступні кроки для посилення нашої спільної боротьби проти агресії РФ", - заявив Умєров у понеділок, 9 грудня.

За словам міністра оборони України, він обговорив з очільником Пентагону ситуацію на фронті, зокрема, розвиток подій та ключові виклики, з якими стикаються Сили оборони, а також наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", в рамках якого хоче сконцентрувати зусилля партнерів задля збільшення військової підтримки Києва.

Окрім цього, міністри обговорили подальшу підтримку України. "Міністр Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхідним для ефективної боротьби з ворогом", - заявив Умєров.

Пакет військової допомоги США на майже мільярд доларів

Нагадаємо, що у суботу міністерство оборони США заявило про надання Києву чергового пакету військової допомоги орієнтовною вартістю 988 мільйонів доларів.

Своєю чергою, видання The Guardian у публікації від 6 грудня повідомило, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена "в останню хвилину" розробила стратегію для зміцнення військової позиції України, що включає "лавину" військової допомоги та нові широкі санкції проти Росії.

Зокрема, пише The Guardian, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмакому у США пообіцяв надати Збройним силам України (ЗСУ) "сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня", тобто, до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.