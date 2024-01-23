Умєров на "Рамштайні": РФ посилила ракетно-дронові атаки

РФ за останні два місяці випустила по Україні понад 600 ракет та понад 1000 "шахедів". За словами міністра оборони України Умєрова, РФ майже вдвічі збільшила кількість випущених ракет, а "шахедів" - більш ніж на третину.

Російська Федерація за останні два місяці випустила по Україні понад 600 ракет та понад 1000 ударних безпілотників типу "Shahed". Про це у вівторок, 23 січня, заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час відкриття зустрічі Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн").

"Після нашої останньої зустрічі (у листопаді 2023 року - Ред.) Росія спробувала нову тактику. Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО. Майже вдвічі зросла кількість ракет, запущених по Україні. Кількість випущених "шахедів" зросла більш ніж на третину. І все ж ефективність української ППО від російських ракетних атак теж зросла на третину", - передає слова Умєрова пресслужба міноборони.

Також міністр зазначив, що Російська Федерація останнім часом інвестувала значні кошти у виробництво FPV-безпілотників, це призвело до того, що "російський потенціал FPV-дронів дещо перевищив потужності України у цій сфері".

"Використання FPV-дронів є важливим, оскільки це допомагає компенсувати дефіцит артилерійських боєприпасів. Ми також можемо зберегти цінні артилерійські запаси, досягнувши вищої точності ударів за допомогою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту. І ми можемо краще захищати наші сили від російських безпілотників за допомогою більшої кількості систем радіоелектронної боротьби", - сказав Умєров.

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"РФ не досягла бажаних результатів"

За його словами, після чергового року війни Росія "не досягла жодного з бажаних результатів".

"Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії, вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст - Бахмута та Мар'їнки", - сказав він.

Проте Умєров також зазначив, що російські війська не припиняють наступальних дій по всій лінії фронту.

"Росія відправила на смерть тисячі солдатів. Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі Росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс", - сказав міністр.

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Перевага росіян у снарядах

Крім цього, очільник міноборони України заявив, що противник використав за останні місяці вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили. Але незважаючи на свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, "Росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей", додав він.

"Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села. При цьому, навіть за шестиразової артилерійської переваги ворог не зміг досягти хоча б якогось суттєвого результату. Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були один до одного", - наголосив Умєров.