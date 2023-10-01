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Умєров: Пентагон запевнив у військовій підтримці України

Олександр Куницький
1 жовтня 2023 р.

Під час телефонної розмови міністр оборони США Ллойд Остін запевнив українського колегу Рустема Умєрова у подальшій підтримці.

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Умєров та Остін на Рамштйні, 19 вересня
Умєров та Остін на Рамштйні, 19 вересняФото: Sean Gallup/Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який запевнив у подальшій підтримці України. Про це повідомив очільник українського оборонного відомства ввечері неділі, 1 жовтня.

"Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну. Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка України триватиме", - написав Умєвров у соцмережі Х.

Умєров наголосив, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.

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Нагадаємо, 30 вересня задля уникнення шатдауну Конгрес США ухвалив закон, який передбачає продовження фінансування уряду на 45 днів. Очікувалося, що цей документ включатиме виділення коштів на допомогу Україні. Втім, кошти на підтримку України у ньому не передбачені.

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