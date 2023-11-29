"Укроборонпром": поставки авіадеталей в Росію - фейк

"Важные истории" написали, що українські компанії постачають в РФ через ОАЕ і Киргизстан комплектуючі для авіації. "Укроборонпром" каже, що це російська пропаганда.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") заперечило в середу, 29 листопада, інформацію про нібито постачання в Росію комплектуючих для літаків і гвинтокрилів українського виробництва під час повномасштабної війни Росії проти України.

"У низці українських ЗМІ з посиланням на російськомовне інтернет-видання "Важные истории" (зареєстровано у Латвійській Республіці) з'явилася інформація про те, що з січня 2022 року по липень 2023 року російська компанія "Авиа ФЭД сервис" імпортувала до РФ компоненти для літаків і гвинтокрилів виробництва деяких підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Також вказано, що продукція постачалася через компанії Linker (ОАЕ) та "Бакайторг1" (Киргизька Республіка)", - пише "Укроборонпром".

Концерн стверджує, що згадані в статті українські підприємства - АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ДП "ХМЗ "ФЕД" і АТ "Київський завод "Радар" - з 2014 року не працюють зі вказаною російською компанією, а також не мали та не мають контрактів з Linker і "Бакайторг1".

Більше того, "Укроборнпром" пише, що його підпримства взагалі не експортували зазначену в матеріалах продукцію з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Зібрані під час відповідної перевірки матеріали були передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Товариство вважає за потрібне нагадати ЗМІ про численні фейки, які розповсюджує рашистська пропаганда щодо діяльності української оборонки, та необхідність ретельного фактчекінгу матеріалів особливо під час повномасштабного вторгнення", - наголошують в концерні.

Що кажуть в Росії

"Важные истории" - російський розслідувальний проєкт, який цього року став лауреатом премії Free Media Awards. Його редакція з початком війни РФ проти України була визнана російською владою "небажаною", тому тепер працює у Празі.

27 листопада видання написало, що з початку війни "Авиа-ФЭД-Сервис" забезпечила російську авіапромисловість запчастинами на щонайменше 650 мільйонів рублів, з яких деталі на 370 мільйонів рублів були поставлені з України: "ХМЗ", "Радаром", київським заводом "Артем", Харківським агрегатним конструкторським бюро, Вовчанським агрегатним заводом та іншими, зокрема ПАТ "Мотор Січ", директора якого В'ячеслава Богуслаєва в жовтні 2022 року затримали за підозрою в державній зраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації".

Директор російської "Авиа-ФЭД-Сервіс" Олександр Решетник заявив, що продукція українських заводів, яка надійшла на адресу компанії під час війни, була придбана у 2020-2021 роках і просто "лежала за кордоном". На запитання, як це можливо щодо поставок через "Бакайторг1", яка була зареєстрована лише кілька місяців тому, він не відповів.