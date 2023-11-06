"Укроборонпром" почав серійно випускати аналоги "шахедів"

Акцірнерне товариство "Укроборонпром" перейшло до серійного випуску дронів-камікадзе з радіусом дії близько тисячі кілометрів, розповів його директор Герман Сметанін в інтерв'ю онлайн-виданню "Економічна правда", оприлюдненому в понеділок, 6 листопада.

Зокрема, на прохання журналіста прокоментували повідомлення про розробку й випуск підприємствами "Укроборонпрому" безпілотника-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів, Сметатін відповів, що такий тип озброєнь і справді випускається.

"Виробляється. Зокрема у кооперації з іноземними партнерами. Де саме - я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють", - зазначив керівник держхолдингу.

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Сметатін також уточнив, що в Україні випускають як аналог іранських літако-снарядів "Shahed-131/136", так і "більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають". "Ми зараз зосередились на виробництві складніших та дорожчих проєктів з високими характеристиками", - запевнив Сметанін.

Допомога в масштабуванні виробництва FPV-дронів

"Укроборонпром" також спрівпрацює з приватними фірмами в масштабуванні розробки й випуску FPV-дронів, оскільки, за словами Сметаніна, таких дронів "зараз потрібно дуже багато".

"Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", - пояснив він.

Сметанін: Очікується випуск значно більшої кількості озброєнь, ніж торік

Крім того, директор "Укроборонпрому" розповів і про плани щодо загальних обсягів випуску озброєнь на цей рік. За словами Сметаніна, за чотири квартали 2023-го року концерн збільшить випуск продукції на 62 відсотки у порівнянні з минулим роком.

"Ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів", - зазначив він.

Водночас, відповідаючи за запитання щодо виробництва снарядів, Сметанін наголосив, що підприємства "Укроборонпрому" успішно виготовляють в співпраці з іноземними партнерами мінометні міни, артилерійські й танкові снаряди. Виробничі потужності розташовані не лише в Україні, а і за її межами, і наразі "Укроборонпром" готовий випускати більше, ніж передбачено чинними контрактами, заявив він.

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