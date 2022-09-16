"Укргідроенерго" позивається до ЄСПЛ проти Росії

205-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 16 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 16 вересня (час київський).

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Швейцарія повністю призупинила дію угоди з Росією про спрощений візовий режим. Тепер для громадян РФ діятимуть загальні правила надання в'їзних віз. У повідомленні швейцарського уряду наголошується, що цей захід - аналогічний до рішення Європейського Союзу і є внеском у єдину загальноєвропейську візову політику.

Швейцарія не є членом ЄС, проте входить до шенгенської зони. Угоду про спрощений візовий режим із Росією вона підписала у 2009 році.

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Росія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. "Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав мер міста Олександр Вілкул у соціальних мережах.

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На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень - Нацполіція

Національна поліція України виявила щонайменше 10 катівень на деокупованій території Харківської області, повідомив глава відомства Ігор Клименко на брифінгу.

Балаклія Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

За його словами, дві катівні російські військові облаштували в Балаклії - у місцевому відділку поліції та в друкарні. Людей там катували електричним струмом, молотками та так званими "удавками". "Удавка - це два дерев'яні або металеві крючки, між ними проволока, якою давили людину. Один із загиблих наших громадян був задушений таким чином - аграрій 40 років", - сказав очільник Нацполіції.

Шість катівень правоохоронці виявили в Ізюмі, по одній - у Вовчанську та в селі Гракове.

Читайте докладніше: На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень - Нацполіція

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Вплив кадрової кризи в російській армії стає все серйознішим, йдеться у щоденному огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Найбільше, за оцінками британських розвідників, росіянам не вистачає бойової піхоти та молодших командирів. Висновки аналітиків базуються, зокрема, на активізації набору до приватної військової компанії Вагнера ув'язнених з російських тюрем. У повідомленні сказано, що цей процес розпочався щонайменше з липня, а ув'язненим обіцяють пом'якшення вироку та грошове забезпечення.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті також зауважує, що Кремль відповідає на поразки у Харківської області подвоєнням темпів прихованої мобілізації. За спостереженням аналітиків, російська влада відмовилась від планів захищати регіони від вербування, що може посилити соціальну напруженість в суспільстві. Зокрема, вони звертають увагу на заяву глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова про необхідність регіонів самостійно мобілізувати не менше тисячі військових і про формування так званим "главою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим у відповідь двох добровольчих батальйонів на півострові.

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"Укргідроенерго" позивається до ЄСПЛ проти Росії

Компанія "Укргідроенерго" подала позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії щодо компенсації збитків, нанесених у війні.

"Загальна сума заявлених збитків, завданих активам товариства - Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний - за незалежною експертною оцінкою, сягнула майже 17 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні компанії.

Читайте також: Каховська ГЕС в умовах окупації: що відомо про роботу станції?

++12.04++

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) відвідала разом із першою леді України Оленою Зеленською дві школи в Ірпені на Київщині, зруйновані російськими обстрілами.

Нагадаємо, що перед візитом до Києва фон дер Ляєн анонсувала виділення Європейським Союзом Україні 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, пошкоджених під час війни, розв'язаної Росією.

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Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети - ЗМІ

Перша леді України Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це повідомив британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела.

Фото: Saul Loeb/Pool Photo/AP/picture alliance

Зеленська буде однією з 500 високих гостей, запрошених до Лондона на поминальну службу 19 вересня та прийом у короля Чарльза днем раніше.

В Офісі президента України Володимира Зеленського DW ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. Пресслужба самої Зеленської поки не відповіла на запит.

Читайте детальніше: Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети - ЗМІ

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Вночі російська армія завдала удару з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і зенітних ракетних комплексі С-300, внаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро поранені. Пошкоджені 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За минулу добу внаслідок обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули п'ятеро цивільних, шестеро отримали поранення.

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Народному депутату Андрію Деркачу заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук, повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Його підозрюють в державній зраді та незаконному збагаченні.

"Слідство встановило, що чинний народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних і розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - йдеться у повідомленні.

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Німеччина взяла під своє управління Rosneft Deutschland

Уряд Німеччини перевів під довірче управління Федерального агентства з мереж компанію Rosneft Deutschland.

Нафтопереробний завод у Шведті Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Це зробили з метою забезпечення безперебійної роботи нафтопереробних заводів у Шведті, Карлсруе та Фобурзі. Rosneft Deutschland є власницею контрольного пакету акції цих підприємств. На неї припадає близько 12 відсотків нафтопереробних потужностей Німеччини.

Захід має ліквідувати загрозу енергетичній безпеці. Після розв'язання РФ повномасштабної війни в Україні західні країни прагнуть позбавитись залежності від російських енергоносіїв. Із 1 січня 2023 року набуде чинності нафтове ембарго Європейського Союзу.

Читайте детальніше: Німеччина взяла під своє управління Rosneft Deutschland

++10.00++

Вночі російська армія обстріляла селище Березнегувате на Миколаївщині, внаслідок чого частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа. Постраждалих немає.

Минулої доби обстрілів зазнала станція Березнегувате. Вибухи лунали на околицях села Червоний Яр. Під обстрілами з боку РФ були села Широке та Червона Долина. У Широкому пошкоджений будинок, але постраждалих немає. Періодично протягом доби росіяни обстрілювали околиці села Новоолександрівка. Постраждалих і руйнувань немає, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.29++

В Україні 68 відсотків закладів середньої освіти забезпечені укриттями, повідомляється на сайті уряду. За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, на початку липня цей показник складав 11 відсотків. У державному бюджеті на наступний рік закладено 1,5 мільярда гривень субвенції на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає необхідним розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

Читайте також: Укриття і бомбосховища: як в Україні виправляють помилки довоєнного часу

++09.01++

Російська армія шість разів за ніч била з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії по Дніпропетровській області. Під вогонь потрапили чотири громади Нікопольського та Криворізького районів.

Три з обстрілів були у Нікополі. Росіяни випустили по місту понад 40 снарядів. 57-річна жінка зазнала поранень. Пошкоджені 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди залишились неушкоджені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

В свою чергу мер Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив уранці, що на гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів, але водопостачання міста стабілізоване.

++08.39++

Вночі РФ укотре вдарила по Харкову.

В Слобідському районі ракета влучила у землю біля двоповерхового житлового будинку, внаслідок чого постраждали комунікації та загорілося авто. Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих і двоє дітей віком п'ять та 17 років. Госпіталізації вони не потребували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Київському районі ракета влучила в одноповерхову будівлю. За попередньою інформацією, озвученою мером міста Ігорем Тереховим, постраждалих немає.

++08.18++

США оголосили про ще 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні ще 600 мільйонів доларів військової допомоги, повідомляється на сайті Білого дому.

HIMARS Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Києву дадуть додаткове озброєння з запасів американського міністерства оборони: боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, тисячу високоточних 155-мм артилерійських снарядів, протипіхотні боєприпаси Claymore, чотири протиартилерійські радари, системи протидії дронам, обладнання для розмінування, прилади нічного бачення, зимове спорядження та інше.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від США понад 15,1 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - 17,9 мільярда.

Читайте детальніше: США оголосили про військову допомогу Україні ще на 600 мільйонів доларів

++08.06++

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели ввечері 14 вересня телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та радником американського президента з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського.

Українська сторона звернула увагу на ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі та розповіла в цьому контексті про концепцію Київського безпекового договору, за яким Україна отримала би гарантії безпеки від партнерів для запобігання подальшій агресії.

++07.55++

Українська військова авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження російської армії 14 вересня та вразила 13 опорних пунктів, районів скупчення озброєння і військової техніки РФ і п'ять позицій комплексів протиповітряної оборони, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні в Facebook. Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два російських безпілотники, а підрозділи ракетних військ і артилерії завдали удару по логістичних вузлах і понтонних переправах армії РФ.

ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Російська армія завдала 11 ракетних, 15 авіаційних ударів і здійснила 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. Від ударів реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар'їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового. На Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках армія РФ обстрілювала інфраструктуру з танків та артилерії різних типів.

++07.46++

В деокупованому Ізюмі виявили масове поховання

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

У звільненому на Харківщині Ізюмі знайшли масове поховання людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в місті будуть українські та міжнародні журналісти. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Читайте детальніше: В деокупованому Ізюмі знайшли масове поховання - Зеленський

++07.34++

РФ застосувала проти України майже чотири тисячі ракет

Росія застосувала проти України вже понад 3800 різних ракет, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 204-го дня війни.

14 вересня, в час перебування в Україні президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), російська армія завдала ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кіровоградщини та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Удари РФ по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі Зеленський назвав "новою й особливо підлою тактикою російських терористів". "Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - сказав він.

Зеленський закликав до прогресу в наданні Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

++07.22++

Україна має виконати в листопаді сім рекомендацій Європейської комісії, отриманих при здобутті статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, для відкриття можливості переговорів щодо самого повноправного членства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього", - заявив він.

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