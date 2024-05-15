В усіх регіонах України зранку були відключення електрики

Через значний дефіцит електроенергії на тлі зростання споживання в умовах похолодання аварійні відключення зранку 15 травня задіяли в усіх регіонах України, повідомили в "Укренерго".

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про аварійні відключення світла, які були застосовані в усіх регіонах України для побутових та промислових споживачів з 6:40 до 9 ранку середи, 15 травня.

Як пояснили в компанії, обмеження зумовлені збільшенням дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, додали в "Укренерго".

Також протягом усієї доби 15 травня для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Водночас в компанії "ДТЕК" зранку 15 травня попередили про екстрені відключення електроенергії у Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. "На жаль, важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення", - зазначили в компанії. Близько дев'ятої ранку в компанії повідомили, що обмеження постачання електроенергії в цих регіонах скасоване, втім закликали людей і далі споживати її раціонально.

Коваленко: Внаслідок обстрілів Україна втратила 8 ГВт потужностей

За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, донині енергетикам вдалося робити все можливе, аби українці не відчували наслідки ударів військ РФ по енергетичних об'єктах України.

"Однак, не сьогодні. Дефіцит нікуди не подівся, імпорт має фізичні обмеження, а попит на товар під назвою електроенергія суттєво зростає через низьку температуру. Сьогодні низьку, а літом навпаки - через навантаження у зв‘язку зі спекою", - написав він у Facebook пізно увечері у вівторок.

За словами Коваленка, внаслідок обстрілів Україна втратила 8 ГВт потужностей, насамперед "маневрових потужностей, як-от ТЕС чи гідроелектростанцій". "А значить, що нас чекає складний період. І не стільки влітку, коли ми переживемо ці відключення, скільки взимку", - наголосив гендиректор YASNO.

Читайте також: Останні удари РФ по енергетиці завдали Україні збитків на понад $1 млрд - Галущенко