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"Укренерго": Обмеження споживання через атаку 9 березня скасовані
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

"Укренерго" скасовує обмеження споживання

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Завершено роботи на пошкоджених росіянами енергооб'єктах центрального регіону, що дало змогу зняти обмеження споживання в Київській, Житомирській і Харківській областях, кажуть в НЕК "Укренерго".

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Запроваджені у відповідь на повітряну атаку РФ 9 березня обмеження споживання електроенергії в кількох регіонах України скасовано. Як повідомила в неділю, 2 квітня, пресслужба НЕК "Укренерго", рембригади компанії завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах центрального регіону, пошкоджені внаслідок російських ударів. Це дало змогу зняти обмеження споживання в Київській, Житомирській і Харківській областях.

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"Усі обмеження споживання, запроваджені в Київській, Житомирській та Харківській областях через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято", - йдеться в повідомленні "Укренерго". У повідомленні наголошується, що ремонтні роботи проводилися за підтримки литовських колег.

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Там уточнили, що в інших регіонах обмежень у мережах компанії, які призводили б до необхідності обмеження споживання, також немає.

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Після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами 9 березня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що енергетикам удалося втримати цілісність енергосистеми, але через пошкодження інфраструктури проблеми виникли з передачею електрики в Харківську, Одеську та Житомирську області. У Києві та Київській області застосовувалися стабілізаційні відключення. Зокрема, внаслідок атаки було знеструмлено Житомир, в Одеській області було пошкоджено кілька ліній електропередачі та опору, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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