"Укренерго": Відключення задіяні вже у шести областях

Через нічну атаку РФ в "Укренерго" задіяли аварійні відключення електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях.

Національна енергетична компанія "Укренерго" увечері у п'ятницю, 29 березня, повідомила про вимушене застосування графіків аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання ще у трьох областях України.

До Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей, у яких аварійні відключення застосували після чергових ударів військ РФ по українській енергосистемі, доєдналися Сумська, Полтавська та Донецька.

"Основна причина - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - зазначили в компанії.

Також і далі діють обмежень енергопостачання у Харківський області та у Кривому Розі, повідомили у компанії. В "Укренерго" закликали споживачів й у інших регіонах вкористовувати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що під масованим комбінованим ударом РФ у ніч на 29 березня опинилися 10 регіонів України. Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури зафіксували в шести областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій. За підрахунками Повітряних сил Збройних сил України, російські війська в цей раз випустили по Україні загалом 99 дронів і ракет різного типу.

Як зазначив згодом президент Володимир Зеленський, під час атаки Росія цілила у Канівську та Дністровську ГЕС.

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