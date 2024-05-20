"Укренерго": 21 травня відключення можуть бути упродовж доби

21 травня в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії, повідомили в "Укренерго". Вони можуть бути задіяні при перевищенні лімітів споживання.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що у вівторок, 21 травня, у всіх регіонах країни впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Як випливає з поширеного в понеділок, 20 травня, повідомлення пресслужби компанії, обмеження стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів.

"Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Днями в "Укренерго" прогнозували, що запроваджені нещодавно обмеження на споживання електроенергії триватимуть до серпня-вересня. У компанії також застерегли, що взимку ситуація в енергетиці теж буде складною і відключень не уникнути. Принаймні такий прогноз дав колишній виконувач обов'язків міністра енергетики, а нині радник прем'єр-міністра та член наглядової ради національної компанії "Укренерго" Юрій Бойко.

Читайте також: Глава "Укренерго" розповів, коли припиняться відключення світла в Україні

Нагадаємо, обмеження на споживання електроенергії в Україні запровадили від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій внаслідок низки ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня та браку можливостей імпортувати більше електроенергії з-за кордону.