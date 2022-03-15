Україну залишили понад три мільйони людей - УВКБ ООН

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайтетут.

DW стежить за подіями середи, 16 березня (час київський)

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Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворчу місію. Таку заяву за результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським зробив віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. "Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ", - зазначив Качинський, цитує "Європейська правда".

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький упевнений, що в разі втрати України Європа "вже ніколи не буде колишньою". "Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде колишньою. Європа без України більше не буде Європою. Швидше це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну й амбітну Європу", - написав він у своєму твіттері.

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США планують надати Україні пакет військової допомоги у розмірі один мільярд доларів, пише The Wall Street Journal. За даними газети, президент Джо Байден оголосить про допомогу у середу.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Україну залишили вже понад три мільйони людей. До війни населення становило близько 44 мільйонів жителів.

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