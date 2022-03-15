 Україну залишили понад три мільйони людей - УВКБ ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2022

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Новини

Україну залишили понад три мільйони людей - УВКБ ООН

21-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 16 березня.

Українці, які вимушено виїхали, у Словаччині

Українці, які вимушено виїхали, у Словаччині

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. 

Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайтетут. 

DW стежить за подіями середи, 16 березня (час київський)

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Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворчу місію. Таку заяву за результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським зробив віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. "Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ", - зазначив Качинський, цитує "Європейська правда".

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький упевнений, що в разі втрати України Європа "вже ніколи не буде колишньою". "Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде колишньою. Європа без України більше не буде Європою. Швидше це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну й амбітну Європу", - написав він у своєму твіттері.

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США планують надати Україні пакет військової допомоги у розмірі один мільярд  доларів, пише The Wall Street Journal. За даними газети, президент Джо Байден оголосить про допомогу у середу.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Україну залишили вже понад три мільйони людей. До війни населення становило близько 44 мільйонів жителів. 

Дивитись відео 06:29

На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022)

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

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