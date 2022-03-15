Україну залишили понад три мільйони людей - УВКБ ООН

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайтетут.
DW стежить за подіями середи, 16 березня (час київський)
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Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворчу місію. Таку заяву за результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським зробив віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. "Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ", - зазначив Качинський, цитує "Європейська правда".
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький упевнений, що в разі втрати України Європа "вже ніколи не буде колишньою". "Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде колишньою. Європа без України більше не буде Європою. Швидше це буде символ невдачі, приниження та безпорадності. А я хочу сильну й амбітну Європу", - написав він у своєму твіттері.
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США планують надати Україні пакет військової допомоги у розмірі один мільярд доларів, пише The Wall Street Journal. За даними газети, президент Джо Байден оголосить про допомогу у середу.
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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Україну залишили вже понад три мільйони людей. До війни населення становило близько 44 мільйонів жителів.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.
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Війна в Україні - 15.03.2022
"Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Плакат в Лубнах Полтавської області
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Війна в Україні - 15.03.2022
Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.
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Війна в Україні - 15.03.2022
КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).
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Війна в Україні - 15.03.2022
Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.
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Війна в Україні - 15.03.2022
Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.
Автор: Микола Пермяков