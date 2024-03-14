Україну вночі атакували 36 дронів, на РФ летіло 14

У Генштабі ЗСУ заявили про збиття 22 з 36 запущених росіянами дронів. Тим часом міноборони РФ стверджує, що збили 14 українських дронів.

Війська РФ в ніч на четвер, 14 березня скоїли чергову повітряну атаку по території України. Як повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), під час атаки було застосовано загалом 36 безпілотники-камікадзе типу Shahed-131/136, з яких українським оборонцям вдалося збити 22.

Зазначається, що протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали низка населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. "Загалом ворог завдав два ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Атака на Сумщину та Харківщину

Як зауважили у Сумській обласній військовій адміністрації, війська РФ, зокрема, атакували безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. "Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.

У Харківській області росіяни атакували дронами об'єкти телевізійної інфраструктури регіону, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи", - написав він у Telegram.

Також, за його словами, авіаудари РФ наносила по Вовчанську, а артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори.

Крім того, у пресслужбі Сил оборони Півдня повідомили, що під час нічної атаки війська РФ два "Шахеди" просунулись на Миколаївщину. Однак силами протиповітряної оборони їх було знищено.

Дрони атакували РФ

Водночас міноборони Росії також звітує про атаку дронів. Відомство стверджує, що нібито над територією РФ було збито 14 українських безпілотників - над територіями Бєлгородської області (11 дронів) і Курської області (три дрони).

Влада РФ традиційно звинувачує в таких ударах ЗСУ та українські спецслужби, водночас у Києві зазвичай не коментують інциденти на території РФ. Попри це останнім часом в зоні дії безпілотників опиняться дедалі більше російських регіонів. Зростає й інтенсивність ударів. Приміром, 9 березня в міноборони РФ повідомили, що протягом ночі засоби ППО знищили 47 українських безпілотників, переважно в районі Ростова-на-Дону.

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У ніч проти 12 березня внаслідок ударів дронів спалахнули пожежі на нафтобазах в Орлі та Нижньогородській області.