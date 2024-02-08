Україну на саміті НАТО не чекає прогрес щодо вступу - Лондон

Україні не варто очікувати значного прогресу щодо своєї заявки на членство в НАТО на саміті у Вашингтоні в липні, заявив посол Великобританії при Альянсі Девід Кворрі.

Значного прогресу щодо заявки України на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО) не варто чекати від майбутнього саміту в США влітку, заявив Politico у четвер, 8 лютого, посол Великобританії при НАТО Девід Кворрі.

"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні", - сказав він.

Водночас дипломат зазначив, що Британія "абсолютно впевнена: належне місце України - в НАТО". "Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, коли вона все ближче наближається до альянсу", - сказав він.

Як повідомлялося, на саміті НАТО в липні 2023 року лідери погодились, що майбутнє України - в Альянсі, але не надали запрошення чи графіку вступу. Водночас вони зняли вимогу щодо виконання Україною плану дій щодо членства (ПДЧ), фактично усунувши один з необхідних кроків на шляху до вступу. Українська влада була розчарована підсумками саміту НАТО. Наступний саміт Альянсу відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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