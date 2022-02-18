Україну на "Євробаченні-2022" погодився представляти Kalush Оrchestra

Український реп-гурт Kalush Оrchestra не проти представляти Україну на "Євробаченні-2022" замість Аліни Паш. Про це соліст колективу Олег Псюк заявив у ефірі української радіостанції "Радіо НВ", інформує 18 лютого організатор національного відбору - телеканал "Суспільне".

"Завтра буде фінальна відповідь, коли ми підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити", - повідомив виконавець.

17 лютого Організаційний комітету Національного відбору звернувся до Кalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині.

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Композиція має назву "Stefania".

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на "Євробаченні-2022", керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", - пояснили свій вибір у національній компанії.

Скандал з Аліною Паш

12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито Аліна Паш незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечувала цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".

15 лютого речник ДПСУ повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України в 2015 році прикордонники Аліні Паш не видавали. Співачка спершу заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що взагалі знімає свою кандидатуру з "Євробачення".

"Євробачення-2022" пройде у травні в італійському місті Турин.

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