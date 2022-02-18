 Україну на ″Євробаченні-2022″ погодився представляти Kalush Оrchestra | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2022

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Новини

Україну на "Євробаченні-2022" погодився представляти Kalush Оrchestra

Гурт Kalush Оrchestra посів на національному відборі друге місце. Його попросили поїхати на пісенний конкурс до Італії замість Аліни Паш.

Український гурт Kalush Orchestra

Український гурт Kalush Orchestra

Український реп-гурт Kalush Оrchestra не проти представляти Україну на "Євробаченні-2022" замість Аліни Паш. Про це соліст колективу Олег Псюк заявив у ефірі української радіостанції "Радіо НВ", інформує 18 лютого організатор національного відбору - телеканал "Суспільне".

"Завтра буде фінальна відповідь, коли ми підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити", - повідомив виконавець.

17 лютого Організаційний комітету Національного відбору звернувся до Кalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині. 

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Композиція має назву "Stefania".

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на "Євробаченні-2022", керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", - пояснили свій вибір у національній компанії. 

Скандал з Аліною Паш

12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито Аліна Паш незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечувала цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".

15 лютого речник ДПСУ повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України в 2015 році прикордонники Аліні Паш не видавали. Співачка спершу заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що взагалі знімає свою кандидатуру з "Євробачення".

"Євробачення-2022" пройде у травні в італійському місті Турин.

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Дивитись відео 02:23

Учасниці "Євробачення" від України та Росії - одна про одну (18.05.2021)

  • Учасники ABBA у футуристичних костюмах

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Кінець тривалої музичної паузи

    Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повернувся з новим альбомом "Voyage", який включає 10 композицій. Весною 2022-го очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.

  • Переможці Євробачення-1974

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Переможці "Євробачення-1974"

    Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.

  • ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Хіт-конвеєр

    За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.

  • ABBA під час світового турне 1977 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Світові турне

    1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.

  • Довга пауза з 1982 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Довга пауза з 1982 року

    У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.

  • Сольні проєкти

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Сольні проєкти

    Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.

  • Музей ABBA у Стокгольмі

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Музей ABBA у Стокгольмі

    Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".

  • Воскові фігури учасників гурту ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Воскові фігури

    Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.

  • Аббатари виходять на сцену

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    "Аббатари" виходять на сцену

    Восени 2020 року з'явилися чутки, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задуму: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.

    Автор: Верена Ґреб


 

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