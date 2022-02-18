Україну на "Євробаченні-2022" погодився представляти Kalush Оrchestra
Гурт Kalush Оrchestra посів на національному відборі друге місце. Його попросили поїхати на пісенний конкурс до Італії замість Аліни Паш.
Український гурт Kalush Orchestra
Український реп-гурт Kalush Оrchestra не проти представляти Україну на "Євробаченні-2022" замість Аліни Паш. Про це соліст колективу Олег Псюк заявив у ефірі української радіостанції "Радіо НВ", інформує 18 лютого організатор національного відбору - телеканал "Суспільне".
"Завтра буде фінальна відповідь, коли ми підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити", - повідомив виконавець.
17 лютого Організаційний комітету Національного відбору звернувся до Кalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині.
Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Композиція має назву "Stefania".
"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на "Євробаченні-2022", керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", - пояснили свій вибір у національній компанії.
Скандал з Аліною Паш
12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито Аліна Паш незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечувала цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".
15 лютого речник ДПСУ повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України в 2015 році прикордонники Аліні Паш не видавали. Співачка спершу заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що взагалі знімає свою кандидатуру з "Євробачення".
"Євробачення-2022" пройде у травні в італійському місті Турин.
Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повернувся з новим альбомом "Voyage", який включає 10 композицій. Весною 2022-го очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.
Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.
За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.
1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.
У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.
Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.
Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".
Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.
Восени 2020 року з'явилися чутки, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задуму: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.