Україну атакували вночі дрони, РФ відбивала ракетний удар

Військові РФ у ніч на 18 січня атакували Україну 33 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", сили протиповітряної оборони у шістьох областях знищили 22 з них. РФ заявляє про збиття 10 ракет у Бєлгородській області.

Російські військові у ніч на четвер, 18 січня, атакували Україну 33 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Російської Федерації, також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у Telegram.

"Основні напрямки удару - південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

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Як повідомляють Сили оборони півдня України, під час атаки протиповітряній обороні на території Миколаївської області вдалося збити 8 "шахедів", ще один - в Херсонській області.

"На жаль, ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонсьої області, де обійшлось без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що у Павлоградському районі під час атаки було збито чотири "шахеди", але уламки одного з них впали на території фермерського господарства, спричинивши пожежу.

Хмельницька ОВА у своєму Telegram-каналі повідомила про збиття трьох безпілотників на території області.

У РФ завили про десять збитих ракет над Бєлгородською областю

Тим часом у РФ заявляють про нічну атаку безпілотників і ракет в трьох областях країни - Бєлгородській, Ленінградській і Московській. За повідомленням губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, російські сили ППО в ніч 18 січня збили в регіоні десять ракет.

Міністерство оборони Росії повідомило, що приблизно сили ППО збили безпілотник у Московській області, ще один дрон "був перехоплений" у Ленінградській області. Мер Москви Сергій Собянін написав у своєму Telegram-каналі, що безпілотник був збитий у міському окрузі Подольськ.

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