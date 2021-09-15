Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через "Дію"

Українці в рамках експериментального проєкту зможуть через портал та застосунок "Дія" здійснити митне оформлення транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України під час засідання у середу, 15 вересня, повідомляється на сайті українського уряду.

Читайте також: Країна у смартфоні: українці зможуть користуватися цифровими паспортами

Експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року до 31 грудня 2023 року. Ухвалена постанова стосується розмитнення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів, призначених для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Як заявив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, для десятків тисяч українців при ввезенні авто часто виникали незручності. "Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції", - запевнив очільник українського уряду.

Шмигаль додав, що оплатити митні збори також можна буде онлайн через застосунок та портал "Дія". Експериментальний проєкт запрацює після ухвалення відповідних змін до законодавства Верховною Радою України.

Читайте також: "Країна в смартфоні" по-естонськи: цифрова держава як ключ до подолання корупції

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав ухвалені раніше парламентом закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах.