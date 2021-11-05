Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання

Верховна Рада України запровадила електронну реєстрацію місця проживання. Відповідний законопроєкт "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" у п'ятницю, 5 листопада, у цілому підтримали 238 народних депутатів.

Відповідно до проєкту, українці зможуть декларувати місце проживання онлайн за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що процедура реєстрації проживання в Україні є "архаїчною і ускладненою". "Для реєстрації місця проживання необхідно зібрати 3-5 документів та погоджень і прибути з ними до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг", - вказують автори ініціативи.

Штампи в паспорті скасують

Зокрема, на порталі електронних послуг "Дія" потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживає людина. Штампи в паспорті та виписки з ID-картки про реєстрацію місця проживання не будуть потрібні, повідомила пресслужба міністерства цифрової трансформації України.

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"Зміна місця реєстрації - одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі", - зазначили у відомстві.

Як працюватиме електронна реєстрація

Відтепер у додатку або на порталі "Дія" можна буде вказати адресу, за якою фактично проживає особа, та отримати підтвердження від власника житла. "Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців, - одна заява, яку опрацюють у першу добу", - прокоментував нову послугу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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Цю послугу уже частково додали у "Дію", скористатися нею можуть поки жителі лише семи міст - Києва, Харкова, Маріуполя, Вінниці, Луцька, Кривого Рогу та Рівного. Зараз вона працює у експериментальному форматі, а згодом вона стане доступною усім, додав міністр. Водночас зареєструвати місце проживання можна буде також надалі і в центрах надання адміністративних послуг.

Держава у смартфоні

Під час президентства Володимира Зеленського, в країні здійснюється програма цифровізації діяльності різних державних структур і взаємодії громадян із ними, яка отримала назву "Держава у смартфоні". Відповідно до неї, більшість державних і комунальних послуг у країні поступово переводять у онлайн-режим.