Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання

Депутати запровадили електронну реєстрацію місця проживання. Зробити "прописку" на порталі послуг "Дія" уже можуть жителі семи міст, незабаром доступ отримають усі регіони.
Верховна Рада України запровадила електронну реєстрацію місця проживання. Відповідний законопроєкт "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" у п'ятницю, 5 листопада, у цілому підтримали 238 народних депутатів.
Відповідно до проєкту, українці зможуть декларувати місце проживання онлайн за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що процедура реєстрації проживання в Україні є "архаїчною і ускладненою". "Для реєстрації місця проживання необхідно зібрати 3-5 документів та погоджень і прибути з ними до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг", - вказують автори ініціативи.
Зокрема, на порталі електронних послуг "Дія" потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживає людина. Штампи в паспорті та виписки з ID-картки про реєстрацію місця проживання не будуть потрібні, повідомила пресслужба міністерства цифрової трансформації України.
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"Зміна місця реєстрації - одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі", - зазначили у відомстві.
Відтепер у додатку або на порталі "Дія" можна буде вказати адресу, за якою фактично проживає особа, та отримати підтвердження від власника житла. "Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців, - одна заява, яку опрацюють у першу добу", - прокоментував нову послугу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
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Цю послугу уже частково додали у "Дію", скористатися нею можуть поки жителі лише семи міст - Києва, Харкова, Маріуполя, Вінниці, Луцька, Кривого Рогу та Рівного. Зараз вона працює у експериментальному форматі, а згодом вона стане доступною усім, додав міністр. Водночас зареєструвати місце проживання можна буде також надалі і в центрах надання адміністративних послуг.
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