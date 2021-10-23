Українським журналістам вручать премії Free Media Awards

Серед лауреатів премії незалежної журналістики у Східній Європі Free Media Awards - розслідувачі програми "Схеми" та донецький журналіст Станіслав Асєєв. DW поспілкувалася з переможцями.
У німецькому місті Гамбург в понеділок, 1 листопада, відбудеться вручення німецько-норвезької премії незалежної журналістики у Східній Європі Free Media Awards 2020 та 2021. Серед лауреатів премії за 2020-й рік - журналісти з України. Це телепрограма "Схеми" та донецький журналіст Станіслав Асєєв.
Премію за 2020 рік також отримають російські видання Mediazona та онлайн-портал журналістських розслідувань Projekt.Media, а також азербайджанський фотожурналіст Азіз Карімов.
Лауреатами Free Media Awards за 2021 рік стали білоруські журналісти та ЗМІ - визнане в Білорусі екстремістським видання Tut.by, його репортер Катерина Борисевич, Білоруська асоціація журналістів (БАЖ), засуджені до в'язниці журналістки телеканалу "Белсат" Катерина Андрєєва та Дар'я Чульцова, а також журналістка "Нашої ниви" Наталія Лубневська.
За словами Міхаеля Ґерінґа (Michael Göring) - голови правління фонду Zeit, який заснував премію, - нагороду отримали "сміливі журналісти та ЗМІ, які безстрашно викривають корупцію і зловживання владою, не дозволяючи владі залякати себе".
Українська телепрограма "Схеми: корупція в деталях" - це спільний проєкт "Радіо Свободи" та суспільного українського телеканалу "UA:Перший". Під особливим прицілом уваги журналістів - тема корупції серед високопосадовців. Із 2014 року автори програми щотижня готують розслідування та аналітику про статки чиновників, зловживання владою, розкрадання коштів. Фігурантами розслідувань "Схем" виступають перші особи країни - у тому числі колишній і нинішній президенти Петро Порошенко, Володимир Зеленський та їхнє оточення.
Останнім гучним випадком, пов’язаним із "Схемами", стало звільнення директора державного "Укрексімбанку" після його тиску на журналістів і публічного розголосу цієї ситуації.
"На щастя, Україна розвивається демократичним шляхом, але система управління державою все ще має численні вади ледь не у кожній сфері суспільного життя. Тому в Україні у розслідувачів багато важливої роботи: проливати світло на корумпованість влади, порушення прав людини, політизованість та продажність правоохоронців, судів", - прокоментувала напередодні нагородження для DW головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька.
За її словами, розслідувальна журналістика в Україні "тримає в тонусі можновладців" та формує у суспільства "все більшу вибагливість до влади".
Ще один лауреат премії - донецький журналіст Станіслав Асєєв. Під час бойових дій під псевдонімом Станіслав Васін він писав репортажі з окупованих територій для українських ЗМІ. У 2017 представники самопроголошеної "ДНР" затримали його за звинуваченням у шпигунстві і засудили до 15 років позбавлення волі. У полоні сепаратистів Асєєв перебував понад два роки. У 2019 він вийшов на волю в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.
"Отримання нагороди за тексти, за які мене й кинули до підвалів - для мене є дуже символічним, адже це найкраща мовчазна відповідь тим, хто два з половиною роки переконував мене, що про мене всі забули, і ні я, ні моя робота нікому не потрібні", - коментує для DW Асєєв.
За його словами, в Україні тема війни представлена достатньо широко, але є дуже заполітизованою. "Життя конкретних людей, зміни їхньої психіки, політичних вподобань - серед журналістів представлені рідко. Але саме це залишається на роки, коли політичний шум та звуки гармат стихають", - вважає він.
Асєєв є автором книги "Світлий шлях: історія одного концтабору" про секретну в’язницю "Ізоляція" в Донецьку, в якій описує умови утримання і катування полонених. Вона вийшла також англійською мовою під назвою "The torture camp on paradise street". Збірка есеєв Асєєва про життя в окупованому Донецьку "Ізоляція" також видана німецькою мовою ("In Isolation").
Журналістська нагорода Free Media Awards існує з 2016 року. Її спільно вручають німецький фонд Zeit та норвезький фонд Fritt Ord. Через пандемію коронавірусу нагородження лауреатів 2020 року було відкладено на рік.
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