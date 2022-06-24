24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 23 червня (час київський).

++09.17++

США дають Києву ще пів мільярда доларів військової допомоги

США передадуть Україні зброї та техніки на ще 450 мільйонів доларів, повідомили в Білому домі.

HIMARS

Як уточнили в Пентагоні, новий пакет військової допомоги включає в себе чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч патронів, 18 тактичних машин для буксирування артилерії, 1,2 тисячі гранатометів, дві тисячі кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів, а також запасні частини та інше обладнання.

Військова допомога Вашингтона від початку війни, розв'язаної проти України Росією, вже перевищила шість мільярдів доларів.

Читайте докладніше: США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів

++08.55++

Українських військових відведуть від Сєвєродонецька - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив уранці п'ятниці, що "доведеться відводити військових із Сєвєродонецька". "Бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу - зростає кількість загиблих", - написав він у Telegram.

++08.38++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Для забезпечення логістики російські військові намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ у Запорізькій області, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Харківському напрямку Росія активізувала діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Із артилерії війська РФ атакували райони Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.

Також із артилерії РФ обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна на Слов’янському напрямку.

Тривають бої за Сєвєродонецьк. На цьому напрямку РФ застосовує танки, міномети, ствольну та реактивну артилерії, завдає авіаударів. Росіяни наступали в районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ РФ у районі Борівського українські сили відбили.

Під ударами артилерії опинилися позиції ЗСУ неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. РФ атакувала в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні там Росією диверсійно-розвідувальні групи ЗСУ виявили та розбили, йдеться у зведенні.

++08.18++

У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

Під російською Рязанню вранці в п'ятницю впав військово-транспортний літак Іл-76.

Російський солдат на фоні Іл-76 (ілюстративне фото)

На борту було 10 людей. Троє з них загинули, сімох доставили до медичних закладів. Літак впав неподалік від житлових будинків, але ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Іл-76 летів з Оренбурга до Бєлгорода, а в Рязані мав дозаправитись. У нього виявився несправний двигун.

Минулого тижня в Бєлгородській області РФ впав російський штурмовик Су-25, а на початку цього тижня в Ростовській області - ще один. Обидві області мають кордон з Україною, проти якої РОсія веде війну.

Читайте детальніше: У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

++07.54++

Зеленський хоче звільнити голову СБУ Баканова - Politico

За даними американської газети Politico, президент України Володимир Зеленський хоче змінити голову Служби безпеки України Івана Баканова "на когось більше підходящого". За словами джерел видання, українська влада "вкрай незадоволена" роботою Баканова. Він нібито "впав у немилість президента після низки невдач і втрат Херсона".

Politico зазначає, що в СБУ працюють понад 30 тисяч співробітників. Це у сім разів більше, ніж у британській службі розвідки МІ-5 та практично відповідає чисельності співробітників Федерального бюро розслідувань США.

Офіс президента України, СБУ та сам Баканов не відповіли на запити журналістів про коментар.

++07.19++

Армія РФ зруйнувала більше 150 культурних об'єктів в Україні

За підрахунками спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури ЮНЕСКО, в Україні в ході бойових дій були частково або повністю зруйновані 152 культурні об'єкти. Серед них - 70 релігійних споруд, 30 історичних будівель, 18 будинків культури, 15 пам'ятників, 12 музеїв і сім бібліотек. Три чверті пошкоджених об'єктів сконцентровані в трьох регіонах: у Донецькій, Харківській та Київській областях, повідомила міжнародна організація.