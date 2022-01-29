 Український криголам ″Ноосфера″ вирушив до Антарктиди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2022

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Новини

Український криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди

Флагман українського науково-дослідного флоту прямує до української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Український криголом Ноосфера

Український криголом "Ноосфера" вирушає в свою першу експедицію

Український криголам "Ноосфера" вирушив у перший рейс до Антарктиди, повідомляє пресслужба Офісу президента України (ОПУ) у п'ятницю, 28 січня.

"Востаннє корабель під українським прапором виходив у Південний океан понад 20 років тому. І сьогодні Україна повертається до кола морських держав світу", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі відомства. 

"Ноосфера" належить до криголамів одного з найвищих класів. Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до чотирьох метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра. Він став першим українським судном, обладнаним сучасною системою динамічного позиціонування. Корабель - флагман українського науково-дослідного флоту. 

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Екіпаж українського криголому Ноосфера на борту судна

Екіпаж українського криголому "Ноосфера"

Маршрут криголама

Спочатку судно дійде до найпівденнішої точки Південної Америки, міста Пунта-Аренас, де прийме на борт команду 27-ї української антарктичної експедиції та ще одну групу вчених, заявив директор Українського антарктичного центру Євген Дикий.

Після Пунта-Аренасу криголам вирушить до української антарктичної станції "Академік Вернадський", щоб замінити 26-у експедицію і доставити на станцію наукове обладнання, провізію, будівельні матеріали й інші вантажі, в тому числі, два снігоходи і два моторні човни для українських полярників.

Також в ОПУ очікують, що у 2022 році в Україні оптимізують та реконструюють наявну морську дослідницьку інфраструктуру, а в найближчому майбутньому українські суднобудівні компанії розпочнуть створення нових дослідних суден.

Як повідомлялося, "Ноосферу", у минулому - "Джеймс Кларк Росс", Україна придбала у Великої Британії 18 серпня 2021 року. 5 жовтня криголам прибув до Одеського морського порту.

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