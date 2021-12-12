Український боксер Ломаченко здолав Коммі і став інтерконтинентальним чемпіоном

Український боксер Василь Ломаченко в ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку здолав ганця Річарда Коммі у поєдинку за пояс інтерконтинентального чемпіона Світової боксерської організації (WBO) у легкій вазі. Це вже 16-та перемога у професійній кар'єрі спортсмена.

Як повідомляють в Українській федерації боксу, Ломаченко домінував упродовж всього поєдинку, постійно нарощував перевагу і за кількістю ударів, і за очками в раундах. У сьомому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але не добив його. Бій пройшов усю дистанцію - 12 раундів, Ломаченко переміг за рішенням суддів. Усі рефері віддали перевагу українцю, він здобув перевагу з рахунком 117-110, 119-108, 119-108.

Суперник Ломаченко - ганець Річард Коммі - ексчемпіон світу за версією IBF. До цього бою Ломаченко мав 15 перемог та дві поразки.