 Український боксер Ломаченко здолав Коммі і став інтерконтинентальним чемпіоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2021

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Новини

Український боксер Ломаченко здолав Коммі і став інтерконтинентальним чемпіоном

Український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі за рішенням суддів та став інтерконтинентальним чемпіоном у легкій вазі за версією WBO.

Василь Ломаченко після бою у Нью-Йорку

Василь Ломаченко після бою у Нью-Йорку

Український боксер Василь Ломаченко в ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку здолав ганця Річарда Коммі у поєдинку за пояс інтерконтинентального чемпіона Світової боксерської організації (WBO) у легкій вазі. Це вже 16-та перемога у професійній кар'єрі спортсмена.

Як повідомляють в Українській федерації боксу, Ломаченко домінував упродовж всього поєдинку, постійно нарощував перевагу і за кількістю ударів, і за очками в раундах. У сьомому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але не добив його. Бій пройшов усю дистанцію - 12 раундів, Ломаченко переміг за рішенням суддів. Усі рефері віддали перевагу українцю, він здобув перевагу з рахунком 117-110, 119-108, 119-108.

Суперник Ломаченко - ганець Річард Коммі - ексчемпіон світу за версією IBF. До цього бою Ломаченко мав 15 перемог та дві поразки.

 

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