Українську писанку визнали культурним надбанням людства

Українську традицію та мистецтво оздоблення яєць визнано культурним надбанням людства.

Як повідомило міністерство культури та стратегічних комунікацій України, відповідне рішення було ухвалене 3 грудня на сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини.

Цим рішенням до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включили елемент від України спільно з Естонією "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".

Робота над номінацією розпочалася ще в 2017 році. Її основу складають три елементи. "Два з них включені до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України - "Українська писанка: традиція і мистецтво", що об'єднує спільноти з усіх областей України, та "Традиція гуцульської писанки". Ще один елемент - "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць" включений до національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії", - йдеться у повідомленні.

У мінкульті вважають, що визнання української писанки культурним надбанням людства "демонструє усьому світу, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, яка базується на повазі до творчого розмаїття, та повазі до культури і традицій народу".

Список нематеріальної культурної спадщини людства

На сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства налічується 611 елементів зі 140 держав-учасниць ЮНЕСКО.

Від України до цього списку включені "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" в 2013 році, "Традиція Косівської мальованої кераміки" в 2019 році та "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього" в 2021-му.

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