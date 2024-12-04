Українську писанку визнали культурним надбанням людства

Українську писанку визнали культурним надбанням людства4 грудня 2024 р.
Українську традицію та мистецтво оздоблення яєць визнано культурним надбанням людства.
Як повідомило міністерство культури та стратегічних комунікацій України, відповідне рішення було ухвалене 3 грудня на сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини.
Цим рішенням до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включили елемент від України спільно з Естонією "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".
Робота над номінацією розпочалася ще в 2017 році. Її основу складають три елементи. "Два з них включені до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України - "Українська писанка: традиція і мистецтво", що об'єднує спільноти з усіх областей України, та "Традиція гуцульської писанки". Ще один елемент - "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць" включений до національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії", - йдеться у повідомленні.
У мінкульті вважають, що визнання української писанки культурним надбанням людства "демонструє усьому світу, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, яка базується на повазі до творчого розмаїття, та повазі до культури і традицій народу".
Список нематеріальної культурної спадщини людства
На сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства налічується 611 елементів зі 140 держав-учасниць ЮНЕСКО.
Від України до цього списку включені "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" в 2013 році, "Традиція Косівської мальованої кераміки" в 2019 році та "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього" в 2021-му.
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