Українського режисера затримали в Італії на запит РФ про екстрадицію

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука 17 грудня затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ. Про це стало відомо у понеділок, 3 січня з Facebook-групи Free Eugene Lavrenchuk!. Згодом в коментарі ЗМІ інформацію підтвердили в українському міністерстві закордонних справ (МЗС).

"Суд міста Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів. Він також додав, що умови його утримання під вартою прийнятні, стан здоров'я задовільний. Низка українських діячів, а також мер Львова Андрій Садовий закликали не допустити екстрадиції до Росії українця.

Підозра у шахрайстві

Речник МЗС не уточнив причину запиту на екстрадицію Лавренчука. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський районний суд Москви пишуть, що режисера ще в липні 2020 року заочно заарештували за підозрою в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Покарання за цією статтею передбачає до шести років позбавлення волі.За словами близьких українця, у Росії стверджують, що злочин нібито був скоєний вісім років тому і стосується фінансових порушень. Деталі справи не розголошуються.

Євген Лавренчук навчався у Москві на курсі відомого львівського режисера Романа Віктюка. Після навчання створив Польський театр у Москві, де працював. Із початком російської агресії проти України Лавренчук повернувся на батьківщину. Адже, як пояснив режисер в одному з інтерв'ю, "було неможливо перебувати в країні, яка вбиває його братів".

З 2018 по 2021 рік Лавренчук був головним режисером Одеського оперного театру. 13 грудня 2021 року у своєму Facebook українець повідомив про початок роботи в ізраїльській компанії Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 грудня Лавренчук повідомив, що він вилетів з Тель-Авіву в Неаполь, звідки мав вирушити до рідного Львова.

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