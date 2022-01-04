Українського режисера затримали в Італії на запит РФ про екстрадицію

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Українського театрального режисера Євгена Лавренчука затримали під час транзитного рейсу в Неаполі на запит РФ про його екстрадицію. За повідомленнями росЗМІ, його підозрюють у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.
Українського театрального режисера Євгена Лавренчука 17 грудня затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ. Про це стало відомо у понеділок, 3 січня з Facebook-групи Free Eugene Lavrenchuk!. Згодом в коментарі ЗМІ інформацію підтвердили в українському міністерстві закордонних справ (МЗС).
"Суд міста Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів. Він також додав, що умови його утримання під вартою прийнятні, стан здоров'я задовільний. Низка українських діячів, а також мер Львова Андрій Садовий закликали не допустити екстрадиції до Росії українця.
Речник МЗС не уточнив причину запиту на екстрадицію Лавренчука. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський районний суд Москви пишуть, що режисера ще в липні 2020 року заочно заарештували за підозрою в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Покарання за цією статтею передбачає до шести років позбавлення волі.За словами близьких українця, у Росії стверджують, що злочин нібито був скоєний вісім років тому і стосується фінансових порушень. Деталі справи не розголошуються.
Євген Лавренчук навчався у Москві на курсі відомого львівського режисера Романа Віктюка. Після навчання створив Польський театр у Москві, де працював. Із початком російської агресії проти України Лавренчук повернувся на батьківщину. Адже, як пояснив режисер в одному з інтерв'ю, "було неможливо перебувати в країні, яка вбиває його братів".
З 2018 по 2021 рік Лавренчук був головним режисером Одеського оперного театру. 13 грудня 2021 року у своєму Facebook українець повідомив про початок роботи в ізраїльській компанії Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 грудня Лавренчук повідомив, що він вилетів з Тель-Авіву в Неаполь, звідки мав вирушити до рідного Львова.
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