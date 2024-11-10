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Український уряд анонсував поетапні доплати вчителям

Степан Смишляєв
10 листопада 2024 р.

Вчителям загальної середньої освіти доплачуватимуть тисячу, а згодом по дві тисячі гривень щомісяця, повідомив Оксен Лісовий. Такі виплати в уряді запланували до завершення дії режиму воєнного стану.

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Українські гривні (символічне фото)
Учителі в Україні наступного року отримуватимуть доплатиФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Український уряд запланував для вчителів загальної середньої освіти щомісячну доплату у розмірі 1 000 гривень з 1 січня 2025 року і 2 000 гривень з 1 вересня 2025 року, повідомив у неділю, 10 листопада, міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що доплата встановлюється "незалежно від стажу, незалежно від того, з міста це чи з села". "Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення", - додав міністр.

Лісовий також зауважив, що зазначені суми вчителі отримуватимуть уже після вирахування всіх податків. "Тобто в бюджеті передбачені кошти із податками - тобто це 1300 і 2600 гривень із 1 вересня 2025 року", - розповів він.

Лісовий: Це доплата на період війни, а не підвищення зарплати

Міністр також зазначив, що уряд вирішив вдатися саме до доплат, а не до підвищення зарплат вчителям через обмежені фінансові ресурси. За його словами, на доплати із державного бюджету буде виділено 12 мільярдів гривень, тоді як підвищення зарплат потребуватиме більшого фінансування.

"У нас розроблений сценарій підняття зарплати. І, власне, сценарій підняття зарплати потребує при найменшому поетапному впровадження цього підходу 40 мільярдів гривень, а при одномоментному піднятті зарплати для всіх педагогічних працівників - це 300 мільярдів гривень", - розповів Лісовий.

Він додав, що доплати діятимуть до завершення дії режиму воєнного стану, за наявності ресурсів - вони збільшуватимуться. Міністр також зауважив, що зарплати вчителям, так само як і інші соціальні видатки, зараз фінансуються за кошти донорів.

Лісовий: Опрацьовуємо механізм підняття зарплат іншим педагогам

Крім того, посадовець зазначив, що заробітні плати для педагогів інших категорій, зокрема дошкільних і позашкільних освітніх закладів, закладів професійно-технічної освіти і коледжів виплачують "здебільшого" органи місцевого самоврядування.

"У п'ятницю ми мали нараду у президента, і є доручення нам попрацювати над тим, щоб розробити певні механізми, які дозволять також підвищити заробітну плату і для цих категорій. Вона у фокусі уваги. І заклади професійно-технічної освіти, і коледжі, це також ті категорії, які потребують сьогодні допомоги і підтримки з нашого боку", - розповів Лісовий.

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