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Українська розвідка отримала Bayraktar на День Незалежності

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

Турецька компанія-виробник ударних дронів Bayraktar подарувала один з них українській розвідці з нагоди національного свята.

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Дрон Bayraktar ТВ2
Дрон Bayraktar ТВ2Фото: Baykar/AA/picture alliance

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України  подарувала українській розвідці ударний дрон Bayraktar ТВ2. Про це повідомили в четвер, 24 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Там подякували турецькій компанії за подарунок і додали, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2.

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Турецький ударний дрон Bayraktar TB2 може бути використаний для розвідки, а також може нести керовані лазером бомби та ракети. Турецьке слово "Bayraktar" означає "прапороносець", дрон був вироблений у 2014 році підприємством Baykar.

Минулого року під час краудфандингових кампаній у Польщі, Литві і Україні люди зібрали кошти на дрони Bayraktar для України. Турецька компанія відмовилась від частини коштів за дрони і подарувала чотири дрони Україні.

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