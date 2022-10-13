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Володимир ЗеленськийФото: Ukraine Presidential Press Service/AFP
СуспільствоУкраїна

Народ України увійшов до трійки фіналістів премії Сахарова

Ольга Журавльова
2 год. тому

До трійки фіналістів на премію імені Сахарова від Європарламенту потрапили крім народу України, Джуліан Ассанж та Колумбійська комісія зі встановлення істини.

https://www.dw.com/uk/ukrainskij-narod-uvijsov-do-trijki-finalistiv-premii-saharova/a-63426513

Український народ потрапив до трійки фіналістів на премію Сахарова 2022 року. Про це повідомила у четвер, 13 жовтня, пресслужба Європарламенту. До остаточного списку, який затвердили на засіданні комітетів з питань закордонних справ та розвитку, увійшли "сміливий народ України в особі свого президента та представників громадянського суспільства, активіст WikiLeaks Джуліан Ассанж та Колумбійська комісія зі встановлення істини".

Український народ та президента Володимир Зеленського на здобуття цьогорічної премії Європарламенту висунула фракція "Європейської народної партії" (EPP). "Український народ бореться за захист своїх домівок, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, але щодня він також бореться за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв", - йдеться у номінації.

Переможця визначать 19 жовтня. Вручення премії відбудеться у межах пленарного засідання у Страсбурзі 14 грудня.

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Європейський парламент присуджує премію імені Сахарова за свободу думки щороку. Ця нагорода заснована у 1988 році і названа на честь радянського фізика, політичного дисидента Андрія Сахарова. Грошовий приз становить 50 тисяч євро. Минулого року її присудили російському опозиційному політику Олексію Навальному. У 2018 році премію отримав український кінорежисер Олег Сенцов, який був заарештований 2014 року російською окупаційною владою в Криму та засуджений до 20 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

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