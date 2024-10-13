Український F-16, ймовірно, збив російський Су-34 - ISW

Український винищувач F-16 міг збити російський літак Су-34 у незазначеному районі фронту у суботу, 12 жовтня. Про у своєму суботньому звіті повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російських мілітарі-блогерів.

"Російський Telegram-канал, яким, як стверджується, керують офіцери повітряно-десантних військ і співробітники групи військ "Дніпро", стверджував, що український винищувач F-16 імовірно збив російський винищувач Су-34 в той час, коли той скидав плануючі бомби ФАБ з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК) на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту", - зазначає ISW.

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Інше російське джерело, додає Інститут вивчення війни, підтвердило загибель екіпажу Су-34, але заявило, що ця втрата не була пов'язана з діями України. "Су-34 міг розбитися внаслідок технічної несправності або людської помилки", - цитує ISW російське джерело.

У той же час Інститут вивчення війни заявив, що не може незалежно підтвердити ці повідомлення, "але якщо це підтвердиться, цей інцидент стане першим українським знищенням російського пілотованого літака за допомогою наданого Заходом винищувача F-16". Українська сторона не коментувала ці повідомлення.

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